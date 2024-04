Beim SK Rapid verletzten sich im Vorfeld bzw. während der Sonntags-Partie der 26. Runde in der ADMIRAL Bundesliga gegen den Tabellenfünften SK Austria Klagenfurt (1:1) gleich zwei wertvolle Innenverteidiger. Am heutigen Montagnachmittag gab der nach vier Spieltagen in der Meistergruppe Tabellenvierte nachfolgendes Update ab:

Mit 24 BL-Einsätzen, bei denen er drei Treffer erzielte, zählt Leopold Querfeld in dieser Saison zu den Dauerbrennern beim SK Rapid. Wegen einer Muskelverletzung in der Wade hat der 20-jährige Innenverteidiger, der sich Hoffnungen auf den ÖFB-EM-Kader bei Ralf Rangnick macht, nun erstmal auf unbestimmte Zeit zu pausieren.

Pause für Leopold Querfeld, keine gravierende Verletzung bei Terence Kongolo

Nach einer Magnetresonanz-Untersuchung wurde bei Terence Kongolo, der gestern kurz vor der Pause nach einem Zweikampf ausgewechselt werden musste, keine gravierende Verletzung diagnostiziert.

Bei Leopold Querfeld bestätigte sich, dass er an einer Muskelverletzung an der Wade laboriert, die Dauer der Pause hängt vom Heilungsverlauf ab.

Aktuell arbeitet die grün-weiße medizinische Abteilung auf Hochtouren mit den beiden Innenverteidigern. In den nächsten beiden BL-Runden kommt es für den SK Rapid zum "SK Sturm-Doppel". Zunächst Freitag in Graz (19:30 Uhr) und dann Mittwoch darauf am 24. April in Hütteldorf (20:30 Uhr). Eine Woche darauf kommt es dann zum dritten Duell binnen zwei Wochen im Uniqa-ÖFB-Cup-Finale in Klagenfurt (1. Mai, 17 Uhr).

