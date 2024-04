Der FC Blau-Weiß Linz gibt bekannt, dass die Verträge von Simon Seidl, Lukas Tursch und Alem Pasic um ein Jahr bis Sommer 2025 verlängert wurden.

Simon Seidl kam im Sommer 2022 vom SV Kuchl zum FC Blau-Weiß Linz, stand für die Blau-Weißen bisher 35-mal am Platz und entwickelte sich in der heurigen Saison zum Stammspieler. Auch Lukas Tursch zählt beim FC Blau-Weiß Linz zum Stammpersonal. Der 28-Jährige absolvierte bereits 105 Pflichtspiele für die Linzer und traf elf Mal. Mit Alem Pasic verlängert ein weiterer Leistungsträger. Er kam erst im Sommer 2023 von Vorwärts Steyr zum FC Blau-Weiß Linz und kommt in der aktuellen Spielzeit auf 12 Einsätze für das Team von Gerald Scheiblehner.

„Simon hat vor allem in den letzten Monaten einen großen Schritt in seiner Entwicklung gemacht und in knapp zwei Jahren den Sprung vom SV Kuchl zu einem vielversprechenden Bundesligaspieler gemacht, der aber noch nicht am Ende seiner Entwicklung steht. Deshalb laufen seit Wochen intensive Gespräche, um Simon über seine aktuelle Vertragslaufzeit hinaus beim FC Blau-Weiß Linz zu halten. Turschi hat eine harte Leidenszeit hinter sich und ist nach seinem Bundesliga Debüt für unseren Klub schon wieder sehr gut unterwegs, gibt der Mannschaft Stabilität und entwickelt sich auch in der Bundesliga zu dem Führungsspieler, der er schon vor seiner Verletzung war. Alem hatte persönlich einen schweren Start, nachdem er vergangenen Sommer mit einer Verletzung zu uns gewechselt ist. Er hat aber gezeigt, dass immer auf ihn Verlass war, wenn er zum Einsatz gekommen ist und er die Umstellung zur 1. Bundesliga gut gemeistert hat. Außerdem ist er auf mehreren Positionen einsetzbar und macht seine Sache gut. Es freut mich sehr, dass wir diese drei Jungs auch zumindest in der nächsten Saison beim FC Blau-Weiß Linz sehen werden“, so Christoph Schößwendter, Sportdirektor des FC Blau-Weiß Linz.

Auch Seidl, Pasic und Tursch freuen sich über ihre Vertragsverlängerung: „Wir freuen uns sehr, zumindest ein weiteres Jahr beim FC Blau-Weiß Linz zu bleiben und über das entgegengebrachte Vertrauen. Unser voller Fokus gilt jetzt dem Klassenerhalt. Wir wollen gemeinsam auch nächstes Jahr weiterhin in der Bundesliga spielen und werden alles dafür geben, um den Klub dort zu etablieren.“

