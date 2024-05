Von wegen "Wundertüte WSG Tirol". Kann der Aufsteiger auch, wodurch sie in Linz derzeit ein "blau-weißes Wunder" erleben. Ja ist denn heut schon Weihnachten...! Eine gefühlte Ewigkeit, Chronistenpflicht: exakt 13 Spiele (7U, 6N), blieb Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz sieglos, um nun drei Dreier in Folge zu landen und sich nach dem längst erreichten Klassenerhalt "auf zu neuen Ufern" zu begeben. Die Siegesserie macht Geschmack auf mehr, in den verbleibenden beiden "selbsternannten Bonusspielen" geht der Blick nach oben und zu den EC-PO-Plätzen. STATEMENTS aus dem Linzer Lager nach dem 3:2 über Wattens.

Hallelujah...! Ronivaldo & Co. rocken aktuell die ADMIRAL Bundesliga in der Qualigruppe. Der Blick durch die blau-weiße Brille geht nach oben, haben es die "Serientäter" aus der Stahlstadt noch in der Hand, um ihre erfolgreiche Saison mit einem EC-Playoff-Platz zu garnieren. In den verbleibenden zwei Runden geht es noch nach Bregenz (zum Schlusslicht SC Austria Lustenau), ehe es zum Heimspiel gegen den aktuellen QG-Spitzenreiter FK Austria Wien kommt, der nächsten Samstag zum QG-Spitzenspiel den Zweiten WAC empfängt... folglich wird einer dort (oder im Falle eines Remis beide) Punkte lassen. Und apropos Ronivaldo... kaum erfolgte seine Vertragsverlängerung unter der Woche für eine weitere Saison, erzielte der Österreich-Brasilianer sein zehntes Saisontor.

„Wir haben unser Ziel erreicht - der Rest ist Bonus"

Ronivaldo (1:0-Torschütze FC Blau-Weiß Linz): „Ich bin sehr zufrieden. Gott sei Dank verlängere ich meinen Vertrag und Gott sei Dank schieße ich heute ein Tor. Wir haben unser Ziel erreicht und der Rest ist Bonus. Vielleicht schaffen wir die Conference League, aber schauen wir mal.“

Gerald Scheiblehner (Cheftrainer Blau-Weiß Linz):

…auf die Frage, ob seine Mannschaft den Sieg mehr wollte: „Ich glaube, dass auch die WSG heute unbedingt den Sieg wollte. Wir haben aber verdient gewonnen.“

…über die Spielweise der Linzer: „Phasenweise wollen wir höher attackieren. Wir haben jetzt die Stabilität in der Mannschaft gefunden, auch im Ballbesitz. Mit der Intensität bin ich sehr zufrieden. Das haben wir richtig gut gemacht.“

„Man trifft sich in der Früh und weiß, man kann nicht mehr absteigen"

…über das potenzielle Ziel, Europacup-Playoffs zu spielen: „Da sind wir noch ein Stück weit weg. Wichtig war, dass wir weiter das Ziel vor Augen haben und auf Spannung bleiben, damit wir die Meisterschaft auch mal genießen können.“

…über den Perspektivwechsel nach dem erfolgreichen Klassenerhalt: „Wir sind hervorragend mit der Situation umgegangen. Wir wussten, dass wir stabil sind und dass der Sieg kommen wird, wenn wir ruhig bleiben. Jetzt ist es natürlich schöner zum arbeiten. Man trifft sich in der Früh und weiß, man kann nicht mehr absteigen. Da hat man ein gutes Körpergefühl.“

„Werden nächsten zwei Spiele genauso anlegen wie die letzten drei, vier"

Manuel Maranda (2:1-Torschütze FC Blau-Weiß Linz): „Ich finde, dass der Sieg heute verdient war. Wir haben uns den hart erarbeitet, nach dem 1:1 gleich wieder den Druck erhöht und das 2:1 geschossen. Danach haben wir beim 3:1 unsere beste Phase gehabt und bis zum Ende gut verteidigt, ein Tor noch zulassen müssen. Trotzdem haben wir den Sieg über die Bühne bringen können.

Wir werden die nächsten zwei Spiele genauso anlegen wie die letzten drei, vier Spiele, in denen wir uns richtig reingekämpft haben ins Spiel und unsere Chancen erarbeitet haben. Dann werden wir am Ende sehen, was rauskommt."

