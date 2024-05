So spannend war gegen Ende der ADMIRAL Bundesliga seit der Ligareform in 2018, ja seit vielen Jahren nicht mehr wie in der laufenden Saison 2023/24, in der der Meister erst in der letzten Runde feststehen wird. Mit zwei Punkten Vorsprung auf "Jäger" und Serienmeister FC Red Bull Salzburg, der nachwievor an den elften Titel en suite glaubt, befindet sich Spitzenreiter SK Sturm Graz weiter in der "Pole-Position", hat am Sonntag (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) gegen Austria Klagenfurt den zweiten Matchball zum vierten Meistertitel in der 115-jährigen Klubgeschichte. Doch es fehlt ein Unterschiedsspieler: Otar Kiteishvili.

Auch stets intensiv in den Zweikämpfen: Otar Kiteishvili (r.), hier gegen Valon Berisha vom LASK.

Mit neun Treffern und sechs Assists Topscorer beim Spitzenreiter SK Sturm

Der 28-jährige, offensive Mittelfeldspieler ist ein Schlüsselspieler und wesentlicher Faktor im Konzept von Cheftrainer Christian Ilzer (der mit seiner Mannschaft am kommenden Sonntag vor seiner wettbewerbsübergreifend 50. Pflichtpartie der Saison steht). Und: Einer für die wichtigen, besonderen Tore - ob international oder national. Wie jüngst am Sonntag in der Raiffeisen Arena in Linz, wo Otar Kiteishvili nach 0:1-Rückstand mit seinem Doppelpack (30./48.) für die Wende und die temporäre 2:1-Führung der Grazer gegen den LASK sorgte (Endstand: 2:2). Siehe auch Team der Runde 31.

Mit neun Treffern ist der Georgier, der sich mit seinem Land erstmals für eine Fußball-EM qualifizierte (14. Juni - 14. Juli 2024 in Deutschland) und außerdem sechs Assists beisteuerte, der Top-Scorer beim Liga-Leader (siehe auch BL-Torschützenliste). Doch neben neun Treffern stehen auch neun gelbe Karten zu Buche. Die neunte kassierte der 34-malige Nationalspieler Georgiens zehn Minuten nach seinem zweiten Treffer in Linz vom Wiener Polizisten Julian Weinberger für ein Foulspiel an George Bello (58.).

Ergo fehlt der filigrane Torschütze der "Schwoazn" am Sonntag beim Showdown und nächsten "Meister-Matchball" gegen den Sechstplatzierten SK Austria Klagenfurt, für den es im Fernduell noch um Rang fünf und somit die BL-Europacup-Playoff-Finalspiele und womöglich ein Kärntner Derby geht (siehe auch HIER).

Bei einzigen drei BL-Niederlagen fehlte Kiteishvili

Kein gutes Omen ohne Otari für den SK Sturm Graz, der bei den einzigen drei Bundesliga-Niederlagen in dieser Saison fehlte. Im Herbst fiel "Kreativ-Kopf" Kiteishvili am 29. Oktober im Heimspiel gegen Austria Wien (0:1) als auch eine Woche darauf am 5. November auswärts beim LASK (1:3) wegen Achillessehnenproblemen aus. Auch das erste Meistergruppen-Duell mit dem FC Red Bull Salzburg (0:1) am 31. März verpasste der 1,73 Meter große Georgier aufgrund einer Wadenverletzung.

In seinen gesamt absolvierten 25 BL-Saisonspielen stand er 24 Mal in der Startelf.

Ohne Otar ist das Kollektiv der Mannschaft von Christian Ilzer am Sonntag gegen Austria Klagenfurt gefragt.

„Er hat natürlich immer überragende Momente, aber es gibt genügend Kandidaten, die das auch können"

SK Sturm-Erfolgstrainer Christian Ilzer meinte nach dem LASK-Spiel bei Sky angesprochen auf die Sperre seines Mittelfeld-Motors „Wir werden versuchen, ihn im Kollektiv zu ersetzen und es wird uns gelingen. Es geht natürlich um Kollektiv, da wir somit unsere Qualitäten potenzieren möchten. Er hat natürlich immer überragende Momente, aber es gibt genügend Kandidaten, die das auch können. Ich bin überzeugt, dass andere Spieler ganz große Momente haben werden.“

Vielleicht ja Routinier Jon Gorenc Stankovič ? Der 28-jährige Slowene kehrt nach seiner Rot-Sperre im defensiven Mittelfeld zurück, während auf der Gegenseite bei den Klagenfurtern Top-Torjäger Sinan Karweina ebenfalls seine Sperre abgesessen hat. Allerdings mit dem Schotten Andy Irving (fünfte gelbe Karte), der am heutigen Montag 24 Jahre jung wird, ein Schlüsselspieler ausfällt.

Fotocredit: Harry Dostal/www.sport-bilder.at