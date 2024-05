Im letzten Spiel der Qualifikationsgruppe treffen die Wölfe am Samstag um 17 Uhr Zuhause auf die WSG Tirol. Wie gewohnt wird die Partie im LIGAPORTAL-LIVETICKER übertragen.

Nachdem der WAC am letzten Wochenende mit einem Sieg in Wien die Teilnahme am Europacup-Playoff Halbfinale fixieren konnten, geht es für die Wölfe gegen die Wattener am letzten Spieltag um das Heimrecht im Duell mit dem FK Austria Wien. In den bisherigen Saisonduellen mit der WSG weist das Wolfsrudel nach zwei Siegen und einem Unentschieden noch eine weiße Weste auf. Mit einem Sieg gegen die Tiroler will man noch zumindest ein weiteres Heimspiel erwirken und sich den Heimvorteil im Europacup-Playoff Halbfinale gegen den FK Austria Wien sichern.

Attraktives und karitatives Rahmenprogramm

Auch rund um das Spiel gibt es am Samstag einige tolle Aktionen in der Lavanttal Arena. Bereits ab 11 Uhr wird gemeinsam mit dem Roten Kreuz zu einer Blutspendeaktion aufgerufen. Besonders in den letzten Wochen kam es in Kärnten nämlich durch einen Rückgang der Blutspenden zu einem Versorgungsengpass. Jeder Stadionbesucher kann durch seine Blutspende zum Lebensretter werden und dies möchten man mit einer Freikarte für das Spiel gegen die WSG Tirol unterstützen.

Foto: Harald Dostal / www.sport-bilder.at