Nach Tobias Koch (FC Blau-Weiß Linz, siehe Beitrag) und Torhüter Simon Spari (Floridsdorfer AC, siehe HIER und HIER) - sowie den Leih-Rückkehrern Laurenz Dehl, Ibay May und Moritz Berg (alle drei Viktoria Berlin), sowie David Toshevski (Sibenik/HRV) vermeldet ADMIRAL Bundesligist SK Austria Klagenfurt heute Vormittag einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison 2024/25: Min Young Lee. Der 18-jährige, südkoreanische Junioren-Teamspieler kommt aus Seoul und erhält bei den Kärntner Violetten einen Zwei-Jahresvertrag bis Juni 2026.

Neue Offensivpower aus Südkorea für die Kärntner Violetten ab Sommer: Min Young Lee, hier vor ein paar Wochen im Probetraining bei Austria Klagenfurt.

Lee überzeugte Pacult & Co. beim "Casting" Anfang April

Min Young Lee (geb.: 16.09.2005) war Anfang April eine Woche bei den Waidmannsdorfern im Probetraining und überzeugte Chefcoach Peter Pacult und seinen Trainerstaff. Das offensive Mittelfeldtalent kann sowohl auf der Achter- als auch der Zehner-Position eingesetzt werden.

Seine Jugendvereine sind Gyeongbuk Natural Science High School und Yonsei University.

Austria Klagenfurt-Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel (l.) mit Sommer-Neuzugang Min Young Lee

„Technisch sehr gut ausgebildeter Bursche, der über gutes Spielverständnis verfügt"

Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel: „Was wir zuvor auf den Videos gesehen haben, hat sich Anfang April bei einem einwöchigen Probetraining bestätigt. Lee ist ein technisch sehr gut ausgebildeter Bursche, der über ein gutes Spielverständnis verfügt. Das sind Fähigkeiten, auf die wir aufbauen können und gute Gründe, ihm bei der Austria eine Perspektive zu bieten. Klar ist, dass er körperlich zulegen muss, aber daran wird er fleißig arbeiten."

Der 18-jährige Lee zählt in seiner Altersklasse zu den hoffnungsvollsten Talenten in Korea. Im vergangenen Sommer feierte der 1,78 Meter-Mann sein Debüt im Junioren-Nationalteam, als er vom Verband in das Aufgebot der U18-Auswahl für den traditionsreichen SBS-Cup im japanischen Shizuoka berufen worden war. Nun setzt er seinen Karriereweg mit der ersten Auslandsstation in der Kärntner Landeshauptstadt fort.

„...Jungs waren sehr offen und haben mich direkt in ihrer Gruppe aufgenommen"

„Es hat mir in Klagenfurt sehr gut gefallen, die anderen Jungs waren sehr offen und haben mich direkt in ihrer Gruppe aufgenommen. Das hat es mir leicht gemacht, mich wohlzufühlen und ich freue mich darauf, ein Teil dieser Mannschaft zu sein. Ich werde alles geben, um mich immer weiter zu verbessern und das Vertrauen zurückzugeben, das die Verantwortlichen der Austria in mich setzen“, sagt Lee.

Fotocredit: SK Austria Klagenfurt

Video: YouTube