26.498 Tore wurden in 50 Jahren Bundesliga erzielt – spektakuläre und humorlose, technisch brillante und „hineingenudelte“, spielentscheidende und ergebniskorrigierende, denkwürdige und längst in Vergessenheit geratene. Das schönste Tor der Bundesliga-Geschichte wurde nun im Rahmen des 50-Jahre-Jubiläums von jener Jury gewählt, die es wissen müssen: den Fußballfans in ganz Österreich.

Mittels Online-Abstimmung wurde in einer reinen Fanwahl aus einer Vorauswahl aus 50 Treffern in den vergangenen Monaten auf der Website der Liga je ein Sieger aus den sechs Dekaden gewählt, in denen Bundesliga-Fußball gespielt wurde – von den 70ern, bis hin zu den 2020ern.

Aus diesen sechs Kandidaten – dem 70er-Solo von Herbert Prohaska, dem 80er-Schupfer von Antonin Panenka, dem 90er-Solo samt Weitschuss von Ivica Vastic, dem 2000er-Fallrückzieher von Zlatko Junuzovic, dem 2010er-Seitfallzieher von Lucas Galvao und dem 2020er-Fersler von Guido Burgstaller – konnten die Fans in der finalen Wahl schließlich abermals ihren Favoriten auswählen und bestimmten Zlatko Junuzovics Fallrückzieher zum schönsten Tor aus 50 Jahren Bundesliga.

Am 25.04.2010 war der Zirkus in Wien-Favoriten zu Gast: in Minute 68 eröffnet Zlatko Junuzovic selbst das Spiel mit einem weiten Ball aus dem Mittelfeld auf den linken Flügel. Von dort kommt der Ball mittels Kurzpassspiel zurück zum Regisseur der Veilchen, er spielt ihn in die Tiefe, wo Julian Baumgartlinger mit der Sohle auf Tomas Jun ablegt, der den Ball zu Junuzovic hebt, der mittlerweile an die Strafraumgrenze nach vorne gestürmt ist. Er nimmt sich den Ball mit dem Rücken stehend zum Tor mit der Brust an, gaberlt ihn noch einmal auf, um ihn anschließend per Fallrückzieher am herauseilenden Mattersburg-Tormann Stefan Bliem vorbei zum 5:1-Endstand im Tor zu versenken. Ein Zaubertor, das nun von den österreichischen Fußballfans zum schönsten Treffer der 50-jährigen Bundesliga-Geschichte gewählt wurde.

Zlatko Junuzovic: „In der Geschichte der Bundesliga sind über Jahrzehnte unzählige schöne Tore erzielt worden. Deshalb ist es für mich eine riesengroße Ehre, dass mein Tor gewählt wurde und ich möchte mich bei allen bedanken, die dafür gestimmt haben. Es war damals meine erste Saison bei der Austria und dieses Tor ist für mich auch irgendwie sinnbildlich für diese Zeit - mit dieser besonderen Mannschaft, in der ich viele Freunde gewonnen habe, mit den Austria-Fans und dem tollen Lauf, den wir damals gehabt haben. Daran denke ich auch heute noch gerne zurück und jetzt noch die Auszeichnung für dieses Tor zu bekommen, bedeutet mir sehr viel.“

Endergebnis der Wahl zum 50-Jahre-Tor:

Zlatko Junuzovic – FK Austria Wien / 25.04.2010 Ivica Vastic – SK Puntigamer Sturm Graz / 09.07.1997 Lucas Galvao – CASHPOINT SCR Altach / 06.02.2016 Guido Burgstaller – SK Rapid / 26.10.2022 Antonin Panenka – SK Rapid / 25.05.1982 Herbert Prohaska – FK Austria Wien / 05.04.1980

ZUM VIDEO

Am 25. April 2010 um 16:53 Uhr bekam Zlatko Junuzović den Ball in Brusthöhe und mit dem Rücken zum Tor an der Strafraumgrenze stehend serviert. Was dann folgte? Ein absolutes Traumtor und seit heute auch ganz offiziell das schönste Tor aus 50 Jahren @OEFBL! 👏💜#faklive #OEFBL pic.twitter.com/FQhebtoDxL — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) June 11, 2024

Foto: Harald Dostal / www.sport-bilder.at