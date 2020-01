"Ligaportal Inside": Lukas Grgic im Wordrap!

Details Donnerstag, 09. Januar 2020 09:45

Es ist wieder Zeit für unsere Rubrik „Ligaportal Inside“: Heute stellen wir euch Lukas Grgic von der WSG Swarovski Tirol vor. Der gebürtige Welser steht seit vergangenem Sommer beim Aufsteiger unter Vertrag, für den er im Herbst 16 Bundesliga-Partien absolvierte. Davon spielte der 24-Jährige 15 Mal durch. Damit zählt der defensive Mittelfeldspieler zu den absoluten Fixstartern im Kader der WSG Tirol.

Vorschau: Grgic schwärmt von Andreas Ulmer

Seine fußballerische Karriere startete Grgic in der Jugend des FC Wels, ehe er innerhalb Oberösterreichs zu Hertha Wels und SV Wallern wechselte. Im Sommer 2014 heuerte der 1,83 Meter große Mittelfeldmann beim LASK an, für den er in drei Jahren insgesamt 33 Pflichtspiele absolvierte. Mit der Saison 2017/18 war Grgic leihweise zur SV Ried gewechselt, die ihn im Sommer 2018 fix unter Vertrag nahm. Für die Innviertler bestritt der zweikampfstarke Mittelfeldmann 58 Pflichtpartien, ehe er mit Saisonbeginn zur WSG Tirol wechselte.

Der gesamte Wordrap mit Lukas Grgic



Quelle: YouTube

