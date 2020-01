Testspiel: Rekordmeister Rapid Wien gewinnt gegen Wiener Neustadt

Details Samstag, 18. Januar 2020 16:39

Es war das erste Testspiel für den Bundesligisten Rapid Wien. Die Hütteldorfter waren zu Gast beim Regionalliga Ost-Klub SC Wiener Neustadt. Der österreichische Rekordmeister gewann mit 4:1 (Pausenstand 2:1). Für die Tore sorgten Schuster, Knasmüllner, Ibrahimoglu und Grahovac.

Foto: Ligaportal

Der Start war für die Hütteldorfer alles andere als erfreulich. Gegen den Regionalliga-Ost-Klub gingen die Grün-Weißen in Rückstand. Lion Schuster gelang per Kopf, knapp nachdem die Gastgeber in Führung gegangen sind jedoch der Ausgleich zum 1:1. Kurz vor der Pause sorgte Christoph Knasmüllner mit einem Freistoß für die verdiente 1:2 Pausenführung.

Nach der Pause wechselte Cheftrainer Didi Kühbauer fast komplett durch, Kitagawa und Hajdari machten weiter. In der 51. Spielminute bewies das Talent Melih Ibrahimoglu sein Können und netzte nach Lochpass souverän ein. Den Endstand fixierte Srdjan Grahovac in der 59. Spielminute.

Cheftrainer Didi Kühbauer: "Man hat gemerkt, dass wir nach einem intensiven Start in die Vorbereitungsphase mit vielen Trainings noch schwere Beine haben. Das gehört aber dazu und es ist wichtig, dass wir in den nächsten Wochen hier wieder in einen guten Rythmus kommen."

Winterfahrplan

Samstag, 25. Jänner 2020, Zeit offen: SK Rapid Wien - Gegner offen

Spielort: Trainingszentrum Ernst-Happel-Stadion

Montag, 27. Jänner bis Mittwoch, 5. Februar 2020: Trainingslager in Belek (TUR)

Mittwoch, 29. Jänner 2020, Zeit offen: SK Rapid Wien - Odense BK (DEN)

Spielort: offen

Mittwoch, 29. Jänner 2020, Zeit offen: SK Rapid Wien - FK Vojvodina Novi Sad (SRB)

Spielort: offen

Samstag, 1. Februar 2020, Zeit offen: SK Rapid Wien - Gegner offen

Spielort: offen

Dienstag, 4. Februar 2020, Zeit offen: SK Rapid Wien - NK Maribor (SLO)

Spielort: offen

Samstag, 8. Februar 2020, 14 Uhr: SK Rapid Wien - FK Senica (SVK)

Spielort: Trainingszentrum Ernst-Happel-Stadion

Geschrieben von Ricarda Hoy

