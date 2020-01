Testspiel: Im torreichen Vorbereitungsspiel behielt der Bundesligist die Oberhand

Details Samstag, 18. Januar 2020 22:28 Geschrieben von Ricarda Hoy

Der ehemalige Europa League Teilnehmer WAC lieferte sich mit dem KSV 1919 ein wahres Offensivspektakel. Am Ende setzte sich der Bundesligist mit 5:3 durch. Die Tore erzielten: 0:1 Schmidt (6.), 1:1 Okan Ekmekci (14.), 1:2 Schmidt (15.), 2:2 Levan Eloshvili (32.), 3:2 Lukas Skrivanek (39.), 3:3 Weissman (44.), 3:4 Syla (60.), 3:5 Wernitznig (82.).

Foto: Pulsinger / Shon Weissman

In der ersten Spielhälfte war es ein offener Schlagabtausch, demnach stand es zur Pause 3:3. Die Kapfenberger hielten stark dagegen und wandelten einen zweimaligen Rückstand zwischenzeitlich sogar in eine Führung um und ringen den Bundesligisten in der ersten Hälfte durch Tore von Testspieler Okan Ekmekci (14.), Levan Eloshvili (32.) & Lukas Skrivanek ein 3:3 ab.

Auch nach der ersten Halbzeit ging es Schlag auf Schlag. Die Partie war lange ausgeglichen, ehe die Wolfsberger das Spiel mit Toren von Syla zum 4:3 (60.) und von Wernitznig zum 5:3 (82.) für sich entschieden.

Winterfahrplan

Mittwoch, 22. Jänner bis Freitag, 31. Jänner 2020: Trainingslager in Belek (TUR)

Freitag, 24. Jänner 2020, Uhrzeit offen: WAC - Universitatea Craiova (ROU)

Spielort: offen

Donnerstag, 30. Jänner, 2020, Uhrzeit offen: WAC - Gegner offen

Spielort: offen

Samstag, 8. Februar 2020, 17 Uhr: WAC - NK Rudar Velenje (SLO)

Spielort: Wolfsberg

