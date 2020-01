Marco Meilinger verlängert seinen Vertrag beim SCR Altach!

Details Montag, 20. Januar 2020 11:23

Der SCR Altach hat den Vertrag mit Marco Meilinger vorzeitig verlängert. Der Kontrakt des 28-Jährige wäre mit Saisonende ausgelaufen. Meilinger war im Jänner 2018 vom dänischen Klub Aalborg BK nach Altach gewechselt und kommt seither auf 37 Pflichtspiele für den SCRA, in denen er vier Tore und 13 Assists beisteuerte. Aktuell erholt sich der gebürtige Salzburger einem Schienbeinbruch, den er sich zu Saisonbeginn beim Heimspiel gegen den TSV Hartberg zugezogen hat. Meilinger dürfte im Laufe der Vorbereitung wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Marco Meilinger unterschreibt einen neuen Vertrag beim SCR Altach. Foto: Cashpoint SCR Altach

Stimmen

Christian Möckel, Sportdirektor SCR Altach: "Vor seiner schweren Verletzung war Marco im Offensivbereich sicher einer der Leistungsträger des SCRA. Zuletzt hat er auch in seiner Rehabilitation richtig gute Fortschritte gemacht und wir sind zuversichtlich, dass er in Zukunft wieder ein wichtiger Spieler in unserer Mannschaft sein wird. Wir freuen uns natürlich, dass sich Marco dazu entschieden hat, seinen Vertrag bei uns zu verlängern und damit den mit dem SCRA eingeschlagenen Weg gemeinsam fortzusetzen."

Marco Meilinger selbst sagt zu seiner Vertragsverlängerung: "Ich fühle mich mit meiner Familie hier in Vorarlberg richtig wohl. Zudem sehe ich es als besonderes Zeichen der Wertschätzung, dass mir der Verein noch während meiner Verletzung einen neuen Vertrag angeboten hat. Das ist keineswegs selbstverständlich und so ist mir die Entscheidung, hier in Altach zu bleiben, sehr leicht gefallen. Jetzt möchte ich, sobald es der Körper zulässt, wieder ins Mannschaftstraining einsteigen und dann mit der Mannschaft ein erfolgreiches Frühjahr spielen."

