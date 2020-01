FK Austria Wien: Zwei Interessenten für Stürmer Alon Turgeman?

Details Dienstag, 21. Januar 2020 12:12

Beim FK Austria Wien könnte langsam Bewegung in die Transferaktivitäten kommen. Wie das israelische Medium One berichtet, soll Alon Turgeman vor dem Absprung aus Wien stehen. Das Management des 28-Jährigen befinde sich bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem israelischen Klub Hapoel Beer Sheva, heißt es. Schwierigkeiten dürfte es allerdings bei den Verhandlungen der Ablösesumme geben - Turgemans Vertrag bei den Veilchen läuft noch bis Sommer 2021.

Foto: Josef Parak

Gespräche sollen laufen

Dem Bericht zufolge sei die Austria aber durchaus bereit den Stürmer, der unter Trainer Christian Ilzer nur unregelmäßig zum Einsatz kommt, abzugeben. „Es gibt Gespräche, aber es ist noch nichts beschlossen. Vielleicht wird der Transfer umgesetzt, vielleicht auch nicht“, heißt es von Hapoel Beer Sheva.

Neben dem israelischen Klub, der Turgeman offenbar fix unter Vertrag nehmen möchte, könnte jedoch auch ein polnischer Erstligist ein Wörtchen mitreden. So soll nämlich Slask Wroclaw an einer Leihe des 28-Jährigen interessiert sein.

Turgeman absolvierte in der abgelaufenen Herbstsaison neun Pflichtspiele, in denen ihm drei Treffer gelangen.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten