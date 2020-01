WAC feiert Kantersieg im ersten Trainingslager-Test!

Details Sonntag, 26. Januar 2020 16:52

Der Wolfsberger AC hat in seinem ersten Testspiel im Rahmen des Trainingslagers in Belek einen fulminanten 7:0-Kantersieg gegen den kasachischen Klub FK Aktobe eingefahren. Shon Weissman, Michael Liendl, Testspieler Cheikhou Dieng sowie Christopher Wernitznig sorgten mit ihren Treffern für den 4:0-Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel fixierten Marc-Andre Schmerböck, Alexander Schmidt und Stefan Gölles den 7:0-Endstand. Das nächste Vorbereitungsspiel bestreiten die Kärntner am kommenden Donnerstag gegen den polnischen Erstligisten Jagiellonia Bialystok.

Foto: Gerhard Pulsinger

