Leihvertrag mit St. Pauli aufgelöst: Youba Diarra kehrt vorzeitig zu RB Salzburg zurück!

Details Mittwoch, 29. Januar 2020 10:48

Youba Diarra kehrt vorzeitig von seiner Leihe beim FC St. Pauli zum FC Red Bull Salzburg zurück. Wie Österreichs Serienmeister am Mittwoch bekannt gibt, wir der Leihvertrag des Maliers vorzeitig beendet. "Hauptaufgabe für Diarra ist es nunmehr, seine seit geraumer Zeit bestehenden Knieprobleme in den Griff zu bekommen", heißt es in der Aussendung. Aus diesem Grund wurde beim 21-Jährigen kürzlich ein operativer Eingriff vorgenommen, auf den jetzt Therapie bzw. Reha-Training in Salzburg folgen.

Youba Diarra kehrt vorzeitig von seiner Leihe nach Salzburg zurück. Foto: GEPA/Red Bull Media

