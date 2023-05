Die Spielgemeinschaft Altach/Vorderland gibt freudig die vorzeitige Vertragsverlängerung mit der talentierten Flügelspielerin Rieke Tietz bekannt. Die 21-jährige Deutsche hat ihren Vertrag bis 2025 verlängert und wird somit weiterhin das Trikot der Altacherinnen tragen.

"Bringt durch Tempo und Dribbelstärke Stück Unberechenbarkeit in unser Spiel"

Die Vertragsunterzeichnung erfolgte kurz vor Ablauf einer erfolgreichen Saison, in der die 1,73 Meter große Spielerin ihr Talent unter Beweis gestellt hat. In der abgelaufenen Spielzeit konnte Rieke Tietz in gesamt 20 Pflichtpartien für die Spielgemeinschaft Altach/Vorderland auflaufen. Dabei erzielte sie 4 Tore und trug ihren Teil zur äußerst erfolgreichen Saison bei.

Die Mittelfeldspielerin eroberte nach ihrem Wechsel vom 1. FFC Turbine Potsdam II im August 2021 ins Schnabelholz sofort einen Stammplatz. In der Saison 2021/2022 stand die gebürtige Stralsunderin dabei bei jedem Bundesligamatch in der Startelf.

Der Sportliche Leiter der Spielgemeinschaft Altach/Vorderland, Tobias Thies, äußerte sich begeistert über die Vertragsverlängerung: "Rieke Tietz ist eine äußerst talentierte Spielerin, die in der vergangenen Saison gezeigt hat, welches Potenzial in ihr steckt.

Durch ihr Tempo und ihre Dribbelstärke bringt sie ein Stück Unberechenbarkeit in unser Spiel. Wir sind überzeugt, dass sie auch in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft einnehmen wird."

"Ich sehe großes Potenzial in unserer Mannschaft"

Auch Rieke Tietz selbst meldete sich zu ihrer Vertragsverlängerung und ihrem weiteren Engagement bei Altach/Vorderland zu Wort: "Ich bin sehr glücklich, meinen Vertrag bei der Spielgemeinschaft Altach/Vorderland zu verlängern.

Die Saison lief fantastisch und ich fühle mich in diesem Team und der Umgebung sehr wohl. Ich sehe großes Potenzial in unserer Mannschaft und freue mich darauf, an die heurige Spielzeit anzuknüpfen.“

Fotocredit: SCR Altach