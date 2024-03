Bei der historischen Vereinspremiere, dem ersten Heimspiel der SK Rapid Frauen im Allianz Stadion, gelang dem Team von Cheftrainerin Katja Gürtler vor der prächtigen Kulisse von 3.150 ZuschauerInnen ein 2:1-Erfolg gegen FSG Traiskirchen (Tabellenzweite in der NÖ-Landesliga). Das erste Tor erzielte Viktoria Bittendorfer in Minute 10, den Siegestreffer Lana Khalaf kurz nach Seitenwechsel in der 52. Minute. Für den zwischenzeitlichen Ausgleich sorgte Daniela Krsjakova in der 36. Minute.

SK Rapid-Geschäftsführer Steffen Hofmann und Trainerin Katja Gürtler freuen sich über eine großartige Premiere vor großer Kulisse.

Viktoria Bittendorfer versüsst gelungenen Samstag und ist prädestiniert für Premieren-Tore

Es war ein wunderschöner Fußballnachmittag, den eine für ein nationales Match zwischen zwei Klub-Frauenteams rekordverdächtige Kulisse im Westen Wiens erlebte. Auf dem Rasen wurde von den Spielerinnen verbissen um jeden Ball gekämpft, nach Spielende konnten sich die Akteurinnen beider Teams zurecht von den Fans feiern lassen.

Viktoria Bittendorfer schrieb an diesem Samstag zum zweiten Mal Vereinsgeschichte. Die Offensivspielerin erzielte bereits im Februar beim allerersten Testspiel der SK Rapid Frauen (4:1 bei der SU Schönbrunn) das Premierentor und wiederholte nun dieses Kunststück vor eigenem Publikum. Gerade in der ersten Halbzeit konnte sich auch Torfrau Jasmin Zotter einige Male auszeichnen, bevor auch sie den ersten Gegentreffer in einem Heimspiel nicht mehr verhindern konnte.

Etwas länger als eine Stunde war zudem die 127-fache ÖFB-Internationale Carina Wenninger als Kapitänin am Platz, Lisa Rammel, beim ersten Spiel der Vereinsgeschichte noch Doppelpackerin bei Schönbrunn, hingegen musste verletzt passen und unterhielt als Co-Kommentatorin für den teilweise aufgrund des Interesses überlasteten Rapid TV-Livestream mit interessanten Informationen.

"Fans haben uns heute sicher ein Stück weit zum Sieg getragen"

Cheftrainerin Katja Gürtler, deren Team minutenlang von den lautstarken AnhängerInnen vor der Allianz Tribüne gefeiert wurde (siehe "X"-Video am Beitrag-Ende), war nach Spielende glücklich: „Es war ein überragender Nachmittag mit vielen Gänsehautmomenten und unbeschreiblich für alle, die heute dabei waren. Die Fans haben uns heute sicher ein Stück weit zum Sieg getragen. Wir haben auch aufgrund der euphorischen Stimmung sehr gut ins Spiel gefunden und nach unserem Stangenschuss rasch die Führung erzielt.

Danach sind wir zu wenig nach vorne gekommen, aber haben das nach Seitenwechsel wieder verbessert. Wir haben einige Sachen schon recht gut gemacht, haben aber noch einen weiten Weg zu gehen. Heute bin ich stolz, dass wir das Spiel auch mit einem 2:1-Erfolg beenden konnten“, so die ehemalige ÖFB-Internationale, die als aktive Spielerin auch als Legionärin für den FC Valencia Erfahrung sammeln konnte."

„Es war ein starkes Zeichen für den Frauenfußball und ein richtig schönes Fußballfest in Hütteldorf"

Geschäftsführer SK Rapid Steffen Hofmann freute sich ebenfalls über eine rundum gelungene Premiere: „Es war ein starkes Zeichen für den Frauenfußball und ein richtig schönes Fußballfest in Hütteldorf. Es ist wunderbar zu erleben, wie positiv der erste Heimauftritt unseres Frauenteams angenommen wurde und wie viele Rapidlerinnen und Rapidler live im Allianz Stadion mit dabei waren. Zudem Kompliment an beide Teams, die sich einen spannenden Wettkampf geliefert haben und unserem Team Gratulation zum Sieg bei dieser tollen Premiere.“

SK Rapid Frauen vs Traiskirchen 2:1 (1:1)

Allianz Stadion Wien-Hütteldorf, 3.150 ZuschauerInnen

Tore: Bittendorfer (10.), Khalaf (52.); Krsjakova (36.)

SK Rapid (in Klammern Rückennummer) Zotter (1); Leitner-Garcia (5), Muck (6), Hoyda (8), Haupt (9)/ab 62. Werneth (2), Bittendorfer (11)/ab 90. Großsteiner (20), Tinesz (13)/ab 67. Trieb (15), Khalaf (19), Freimann (21)/ab 67. Velic (18), Wenninger (23)/ab 62. Glasl (16), Zink (30).

Fotocredit: SK Rapid/RedRingShots