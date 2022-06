Die Violetten testen gegen NK Osijek mit Coach Nenad Bjelica und eine Kärntner Auswahl. Am 18. Juli um 19:00 Uhr wird dann das Team des FC Southampton mit Trainer Ralph Hasenhüttl (Premier League) in Waidmannsdorf zu Gast sein.

Die Verantwortlichen der Austria Klagenfurt haben zwei weitere Spiele im Rahmen der Sommer-Vorbereitung auf die Saison 2022/23 in der ADMIRAL Bundesliga fixiert. Chefcoach Peter Pacult bittet seine Burschen am 20. Juni im Sportpark zum Trainingsauftakt, den ersten Härtetest gibt es nur fünf Tage später in Feldkirchen gegen den kroatischen Topklub NK Osijek. Am 7. Juli geht‘s im Wörthersee-Stadion gegen eine Kärntner Auswahl. Abo-Besitzer erhalten zu beiden Partien freien Eintritt, ebenso wie zu allen Punktspielen der Amateure und Frauen in der Herbstrunde.

Zuvor hatten die Violetten bereits bekanntgegeben, dass die Generalprobe vor dem Auftakt in die Meisterschaft in der EM-Arena gegen den FC Southampton aus der englischen Premier League steigt, am 18. Juli (19 Uhr) wird das Team von Ralph Hasenhüttl in Waidmannsdorf zu Gast sein. Tickets für die drei attraktiven Testspiele sind immer montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr in der Geschäftsstelle (Südring 207) sowie rund um die Uhr im Online-Shop erhältlich.

„Nach dem großartigen Abschneiden mit Platz sechs in der abgelaufenen Serie geht es für unsere Mannschaft im Sommer darum, den Grundstein zu legen, um an die Leistungen anknüpfen zu können. Neben der intensiven Trainingsarbeit wollen wir die Testspiele nutzen, um zu unserem Rhythmus zu finden. Osijek und Southampton sind echte Gradmesser und sicherlich auch für alle Fußball-Fans attraktive Gegner“, sagt Sportdirektor Matthias Imhof.

Das Duell mit dem NK Osijek am 25. Juni (Ankick: 15 Uhr) wird in der Modehaus NIMO-Arena in Feldkirchen ausgetragen. Die Kroaten beendeten die Saison auf einem starken dritten Rang und treten somit in der Qualifikation zur UEFA Europa Conference League an. Im Aufgebot stehen mit Tormann Ivica Ivusic, Mile Skoric (beide Kroatien), Laszlo Kleinheisler (Ungarn), Damjan Bohar, Mario Jurcevic (beide Slowenien) und Merveil Ndockyt (Kongo) sechs Nationalspieler.

Der Star des ersten Testspiel-Gegners ist aber der Mann an der Linie: Nenad Bjelica. Der 50-Jährige hatte seine Karriere bei seinem Heimatklub Osijek gestartet, nach Stationen in Spanien, Deutschland und bei Admira Wacker landete er 2006 beim FC Kärnten, war erst Kapitän, dann Spielertrainer. Zwischen 2010 und 2013 führte Bjelica den Wolfsberger AC aus der Regionalliga Mitte in die Bundesliga, ehe er sich Austria Wien anschloss. Mit den Veilchen erreichte der Kroate mit einem Erfolg über Dinamo Zagreb die Gruppenphase der Champions League.

Im zweiten Test der Vorbereitung bekommt es das Pacult-Team am 9. Juli (Ankick: 19 Uhr) im Wörthersee-Stadion mit einer Kärntner Auswahl zu tun. Im Frühjahr konnten die Austria-Profis aufgrund der Wetterlage und Platzverhältnisse nicht im Sportpark trainieren, wurden aber auf den Anlagen einiger Klubs in der Region herzlich aufgenommen. Das Match ist ein Dank für die Hilfsbereitschaft und Unterstützung.

„Wir haben die Zusagen von Moosburg, Spittal, Treibach, ASK, Feldkirchen, SAK, Köttmannsdorf, KAC und Globasnitz, dass sie Spieler für die Kärntner Auswahl abstellen. Mit weiteren Vereinen sind wir noch im Gespräch. Es wird auf jeden Fall ein cooles Match und für jeden Kicker ist es etwas Besonderes, im Wörthersee-Stadion aufzulaufen“, sagt Sandro Zakany, Team-Manager der Austria.

