Der erste Sommerneuzugang des CASHPOINT SCR Altach ist unter Dach und Fach: Der 22-jährige Mittelstürmer Guy Dahan wird vom 14-fachen Israelischen Meister Maccabi Haifa fest verpflichtet und unterschreibt einen Vertrag über zwei Jahre mit Verlängerungsoption.

Der Sportliche Leiter Mag. Werner Grabherr begrüßt den israelischen Neuzugang Guy Dahan.

Dahan stürmte in der zurückliegenden Spielzeit 2021/22 leihweise in der zweiten Israelischen Liga für Hapoel Umm al-Fahm. Mit 15 Treffern war er bester Saisontorschütze des Tabellensiebten. Über die Ablösemodalitäten wurde zwischen beiden Vereinen Stillschweigen vereinbart.



Dahan, der im Nachwuchs von Maccabi Haifa ausgebildet wurde, zeigte bereits in den Vorsaisonen 2019/20 und 2020/21 als Leihspieler in der „Liga Leumit“ auf. Insgesamt stehen in der Vita des 1,84 Meter großen Mittelstürmers 103 Einsätze in der zweithöchsten Israelischen Liga (27 Treffer / 6 Assists). Dazu bestritt er für die Israelischen Nachwuchsnationalteams über 40 Länderspiele.



Dahan wird die Sommervorbereitung in Altach, gemeinsam mit seinen neuen Teamkollegen, Anfang der übernächsten Woche aufnehmen.

Statements:



Werner Grabherr, Sportlicher Leiter: „Mit Guy Dahan verpflichten wir einen Spieler, den wir bereits seit Winter genauer beobachten. Dahan ist ein technisch gut ausgebildeter Stürmer mit Stärken im Abschluss und Strafraum. In den Gesprächen habe ich ihn als einen sehr reflektierten, jungen Mann kennengelernt, der die Chance beim SCR Altach nutzen möchte, um in Europa Fuß zu fassen. Wir freuen uns sehr darauf, ihn auf diesem Weg begleiten zu können, damit er sein volles Potential ausschöpfen kann.“



Guy Dahan: „Die Gespräche mit Werner Grabherr waren sehr wertschätzend und haben mir ein gutes Bild über die Philosophie des SCR Altach gegeben. Die Vergangenheit zeigt, dass Altach ein guter Boden ist, um sich als junger Spieler weiterzuentwickeln. Ich habe mich sehr lange mit dem Verein beschäftigt und trotz anderer Angebote bewusst den Schritt nach Vorarlberg gewählt. Jetzt kann ich es kaum erwarten, hier loszulegen und bin voller Vorfreude auf den Trainingsstart.“





Steckbrief:

Name: Guy Dahan

Geburtsdatum: 08.03.2000

Nationalität: Israel

Position: Mittelstürmer

Fotocredit: SCR Altach