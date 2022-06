Am 13. Juni startet die SV Guntamatic Ried in Geinberg in die neue Saison. Das erste Testspiel steht am Samstag, dem 18. Juni, um 17.30 Uhr gegen Slovan Bratislava auf dem Programm. Das Match geht im Fröling-Stadion der SV Pöttinger Grieskirchen über die Bühne.

Der Reinerlös des Spiels kommt dem Nachwuchs der SV Guntamatic Ried zugute. Der Eintritt kostet 6 Euro, Kinder unter 15 Jahren sind frei. Slovan Bratislava ist slowakischer Rekordmeister und Cupsieger.

Vorbereitungsprogramm für die Saison 2022/23

(Stand vom 7.6.2022, kurzfristige Änderungen möglich)

Montag, 13. Juni, 15.00 Uhr: Trainingsauftakt in Geinberg (Trainingsplatz der Therme Geinberg), im Anschluss Pressekonferenz in Geinberg mit Cheftrainer Christian Heinle, dem sportlichen Leiter Profis Thomas Reifeltshammer und Spielern sowie mit Geschäftsführer Rainer Wöllinger und Sponsorenvertretern

Samstag, 18. Juni, 17.30 Uhr: Testspiel gegen Slovan Bratislava in Grieskirchen

Freitag, 24. Juni, 18.00 Uhr: Testspiel gegen Olympiakos Piräus in Peuerbach

Montag, 27. Juni, bis Freitag, 1. Juli: Trainingslager in Windischgarsten (Hotel Dilly)

Freitag, 1. Juli, 17.00 Uhr: Testspiel gegen 1860 München in Windischgarsten

Freitag, 8. Juli, 18.00 Uhr: Testspiel gegen Ujpest Budapest im Rahmen des Kick-offs zur neuen Saison in der „josko ARENA“ in Ried

15./16./17. Juli: UNIQA ÖFB Cup 1. Runde

22./23./24. Juli.: Meisterschaftsauftakt Admiral Bundesliga

Fotocredit: (Harald Dostal) www.sport-bilder.at