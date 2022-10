Im Topspiel der Runde empfing der FC Red Bull Salzburg den LASK in der ADMIRAL Bundesliga. In einem spannenden Duell konnten die Linzer nach einer engagierten Leistung durch einen Treffer von Marin Ljubičić in Führung gehen. Salzburg wehrte sich gegen die drohende zweite Saisonniederlage und wurde belohnt: In der letzten Minute der Nachspielzeit glich der aufgerückte Oumar Solet zum 1:1-Endstand aus.

Ein Spiel auf Augenhöhe

In der ersten Hälfte präsentierte sich den Zuschauern kein wirklich attraktives Fußballspiel. Die Gastgeber aus Salzburg zeigten sich zunächst etwas aktiver, die erste Möglichkeit der Partie bot sich Maximilian Wöber, sein Kopfball geriet aber zu zentral (4.). Im Laufe der ersten Halbzeit konnte der LASK aber das Spiel zunehmend offen gestalten, Marin Ljubičić prüfte Salzburg-Keeper Philipp Köhn mit einem Schuss auf’s kurze Eck ein erstes Mal (9.). In der 16. Minute wurden die Linzer dann noch gefährlicher: Keito Nakamura bediente Thomas Goiginger, bei dessen Schuss konnte Köhn gerade noch mit den Fäusten parieren.

Auf der Gegenseite war Torhüter Alexander Schlager ebenfalls hellwach: Salzburgs Maurits Kjaergaard rauschte auf links durch, passte zu Nicolas Seiwald - Schlager konnte seinen Schuss aber stark abwehren (19.). Der LASK zeigte sich konzentriert in der Abwehrarbeit, die Elf von Didi Kühbauer spielte auf Augenhöhe. Vor der Pause kam Salzburg dennoch zu einigen Möglichkeiten: Noah Okafor traf aus der Drehung vom Sechzehner aber nur auf’s Tornetz (36.), einen harten Schuss von Maurits Kjaergaard hielt Alexander Schlager sicher (40.). Ohne Tore ging es in die Kabinen.

Spannend bis zum Schluss

Auch nach Wiederanpfiff der Partie blieb es spannend: Köhn konnte eine Hereingabe von Nakamura auf René Renner gerade noch abfangen (46.), auf der Gegenseite hielt Schlager gegen Okafor (52.). Peter Michorl hatte in der 64. Spielminute dann die ganz große Möglichkeit, um den LASK in Führung zu bringen - Zentimeter verhinderten das 0:1. Michorl trat einen Freistoß von der rechten Seite direkt auf’s Tor, der Ball drehte sich Richtung zweite Stange - prallte dann aber nur gegen die Latte (63.). Köhn wäre da nicht mehr herangekommen.

Und weiter war es der LASK, der sich nicht versteckte. Nach einem kurz abgespielten Eckball versuchte Nakamura es aus halblinker Position, ein Salzburger klärte noch entscheidend mit dem Kopf (69.). So sah es lange nach einer Nullnummer im Spitzenspiel aus - ehe Marin Ljubičić den Bann brach. Salzburg bekam einen Einwurf nicht richtig geklärt, der zweite Ball fand den Weg durch die Viererkette der Bullen - und dort lauerte Ljubičić, der sich von seinen Bewachern davonstahl und das 0:1 erzielte (78.). Nur kurz darauf hatte Salzburg die große Chance auf den Ausgleich: Sučić bekam den Ball auf den Fuß serviert, aus gut neun Metern schoss er aber freistehend neben das Tor (80.).

Die Bullen stemmten sich mit aller Gewalt gegen die drohende zweite Saisonniederlage, der LASK stand hinten lange gut, Alexander Schlager parierte gegen Luka Sučić (90./+2) und hielt einen Kopfball von Roko Simić (90./+3). Sekunden vor Schluss blieb Schlager dann ohne Chance. Denn mit der letzten Chance des Spiels konnte Oumar Solet ausgleichen. Marin Ljubičic - der Torschütze zum 0:1 - leitete den Last-Minute-Ausgleich unfreiwillig ein, der aufgerückte Innenverteidiger Oumar Solet bekam den Ball freistehend auf Halbrechts. Aus wenigen Metern versenkte er den Ball gnadenlos im langen Eck (90./+6).

Salzburg jubelte über das späte Remis, der LASK ärgerte sich über zwei verlorene Punkte. Und Andreas Ulmer hatte gleich doppelt Grund zur Freude: Mit seinem 370. Einsatz für Salzburg in der Bundesliga zog er mit dem bisherigen Rekordspieler Thomas Winklhofer gleich.

ADMIRAL Bundesliga, 10. Runde

FC Red Bull Salzburg - LASK 1:1 (0:0)

Red Bull Arena; 14.780 Zuschauer; SR Harald Lechner

Tor: 0:1 Marin Ljubičić (78.), 1:1 Oumar Solet (90./+6)

Gelbe Karte: 30. Dedić (Salzburg)

Salzburg: Köhn; Dedic, Solet, Pavlovic, Wöber (62. Ulmer); Capaldo (75. Adamu), Gourna-Douath (61. Sučić), Seiwald; Lechner; Šeško (75. Šimić), Okafor (62. Koita)

LASK: Schlager - Renner, Luckeneder, Ziereis, Stojković; Michorl, Jovičić (87. Potzmann); Nakamura (87. Kecskés), Horvath (73. Zulj), Goiginger (67. Flecker); Ljubičić

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty Images