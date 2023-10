Das Duell TSV Egger Glas Hartberg vs. SCR Altach in Runde 9 der ADMIRAL Bundesliga war eines der Tabellennachbarn, die bisher positiv überraschten und mit einem Platz unter den Top-6 liebäugeln durften. Die Steirer seit 3 Partien unbesiegt (2S, 1U), was für die Vorarlberger auswärts galt (1S, 2U), was prolongiert wurde. Die Blau-Weißen am 1. Oktober-Tag ohne ihren "Vater des Erfolgs" Markus Schopp, der aus dem ÖFB-Cup bei der Admira 1 Spiel Sperre absaß (außerdem erkrankt ist), während sein Pendant, der Leobener Joachim Standfest, erstmals in dieser Saison als SCR-Chefcoach in seinem Heimat-Bundesland zu Gast war.

Reine Kopfsache...Kapitän Jürgen Heil und der TSV Hartberg sowie Gast SCR Altach zwar beiderseits mit breiter Brust, doch auch Minimalismus-Fußball.

Beiden Teams fehlte das Mentalitäts-Mittelstürmer-Musketier

Neben dem beiderseits erfolgreichen Saisonstart zweier Klubs, die in der Vorsaison fast ausnahmslos um den Liga-Verbleib kämpften, gab es noch eine Parallele: sowohl die Hartberger als auch die Altacher besiegten in ihrem jüngsten Heimspiel Austria Wien mit 2:1. Und: bei beiden Teams fehlten jeweils die Mittelstürmer. TSV-Toptorjäger Maximilian Entrup plagt weiterhin der Rücken (während Dominik Prokop erkrankt fehlte), SCRA-Angreifer Atdhe Nuhiu verbüsste nach Ampelkarte in der Vorwoche seine Sperre.

Außerdem fehlte auch noch der 27-jährige brasilianische Stürmer Gustavo Santos (Eingriff am Meniskus), sodass Joachim Standfest zu improvisieren hatte und mit Christian Gebauer und Jan Jurcec zwei Außenspieler als Sturm-Duo aufbot. Der erste Abschluss an diesem sonnigen 1. Oktober-Sonntag kam allerdings von einem TSV-Akteur: Christoph Lang aus 14 Metern von halbrechts - drüber (9.). Dann Kopfball Kainz nach Frieser-Flanke, SCRA-Schlussmann Stojanovic sicher (14.).

Beinahe ging "Schuss nach hinten los" für TSV - dann vorn Pech für Bowat

Dann Diakité am eigenen 16-er beinahe mit einem folgeschweren Fehler, denn sein Querpass wurde vom anpressenden, 28-jährigen Deutschen Mike Bähre abgeblockt, wobei der Press-Ball beinahe im Hartberger Gehäuse gelandet wäre (26., rechts vorbei). Ansonsten waren Torchancen Mangelware, schoben beide Teams hinten "den Riegel vor". Aus dem Spiel heraus wurden kaum Torgelegenheiten produziert.

Allerdings nach einem Standardball: Tobias Kainz von halblinks mit rechts und der diagonalen Hereingabe, die den Altachern zu schaffen machte. Der aufgerückte Innenverteidiger Ibane Bowat vor Schlussmann Stojanovic, der bei der Aktion was abbekam, während der Ball am Querbalken landete (29.). Kurz vor der Pause bekam Ruben Providence nach einer Unzulänglichkeit von Gugganig zu einer unverhofften Torchance, marschierte in Bedrängnis Richtung Gäste-Gehäuse, Stojanovic schnell draußen, der 22-jährige Hartberger Offensive kam zu Fall, doch der Unparteiische aus Oberösterreich winkte ab und ließ zurecht weiterspielen.

Fehlte gesperrt und zugleich erkrankt: TSV Hartberg-Cheftrainer Markus Schopp, der von Zuhause "auf der Couch" sah wie die Blau-Weißen in ihrer "englischen Woche" in allen 3 Pflichtpartien ohne Gegentor blieben (zwei Mal 0:0 in der Bundesliga, 1:0-Sieg im Uniqa-ÖFB-Cup nach Verlängerung in der Südstadt).

"Kalte Dusche" kurz vor der Pause per kurioser Einlage der Anlage

Der "Offensiv-Knopf" ging noch nicht auf, dafür ging in der Nachspielzeit der 1. Halbzeit plötzlich die Sprinkleranlage auf dem Rasen an und ließ die Protagonisten auf dem Rasen "wach werden".

Nach dem Seitenwechsel dann beinahe schnell die "kalte Dusche" für die Hartberger. Nach einem Stellungsfehler in der Hintermannschaft kam Christian Gebauer völlig blank zur Torchance, doch der bis dato beschäftigungslose Schlussmann Sallinger parierte bravourös den Kopfball-Aufsitzer und tauchte in die von ihm aus rechte Ecke ab (46.).

Der erste eigene Altacher Abschluss der höhepunktarmen Partie. Ein Geduldspiel, das von Taktik und defensiver Diszplin geprägt war, die Visiere blieben unten. Da die Hartberger bisher noch kein Tor in der Schlussviertelstunde erzielten und die Rheindörfler bis auf einen Abschluss plus dem einen Zufallsprodukt keine Torgelegenheit hatten, war für die Endphase der zachen, von Safety first und Kampf geprägten Partie nicht gerade Zuversicht gegeben.

Donis Avdijaj dann mit der Freistoßchance, halblinks, ca. 22 Meter, über die Mauer, doch auch das Tor (81.). Dann nochmal der 27-jährige, gebürtige Deutsche aus dem Spiel heraus, mit Ball & Tempo rechts im Strafraum, doch von der vielbeinigen Altacher Abwehr abgeblockt (85.). Ohne die jeweiligen Top-Torjäger Entrup (TSV) und Nuhiu (SCR) beide Teams vorne zu harmlos. Folgerichtig und auch leistungsgerecht endete die Partie mit 0:0.

Die Altacher in Teil 2 ihres BL-Auswärts-Doppels binnen 8 Tagen am kommenden Sonntag bei den Eurofightern des LASK (Raiffeisen Arena Linz, 14:30 Uhr). Die Hartberger in Teil 2 ihres einwöchigen BL-Heimspiel-Doppels tags zuvor gegen den Vorletzten WSG Tirol (Samstag, 7. Oktober, 17 Uhr, Profertil Arena).

ADMIRAL Bundesliga, 9. Runde

Sonntag, 01.10.2023, 14:30 Uhr, Profertil Arena Hartberg, Z.: 2.003; SR: Stefan Ebner/OÖ

TSV Egger Glas Hartberg vs. CASHPOINT SCR Altach 0:0

TSV Hartberg (4-1-4-1): Sallinger - Heil (K), Komposch, Bowat, Pfeifer - Diakité (84. Steinwender) - Frieser (68. Urdl), C. Lang (57. Sangaré), Kainz, Providence (68. Fillaver) - Avdijaj. Trainer: Alexander Marchat.

SCR Altach (3-4-1-2): Stojanovic - Felix Strauss, L. Gugganig, Koller - Ingolitsch (77. Abdijanovic), Jäger (K), Bähre, Lukacevic - Fadinger (88. Bischof) - Gebauer, Jurcec (71. D. Reiter). Trainer: Joachim Standfest.

Gelbe Karten: Strauss (36.), L. Gugganig (65.), Bähre (80., 5. GK!), Fadinger (87.).

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL und Harald Dostal/www.sport-bilder.at