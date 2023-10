Nach - für die Roten Bullen völlig ungewohnt - drei Heimniederlagen wettbewerbsübergreifend (je 0:1 gegen die Linzer Klubs, 0:2 in Champions League vs. Real Sociedad) in Folge wollte der FC Red Bull Salzburg in der Red Bull Arena endlich wieder mal Tor- und Sieg-Jubel erleben. In Runde 12 der ADMIRAL Bundesliga gegen den Tabellenachten Cashpoint SCR Altach, der zwar das Hinspiel bereits mit 0:2 verlor, doch im März in Wals-Siezenheim einen 1:1-Achtungserfolg landete (damals letztes Spiel von Miroslav Klose als SCRA-Coach). Trotz respektabler Altacher Leistung reichte es dafür diesmal nicht. Am Ende 3:0 für RBS!

Endlich wieder Grund zum Jubeln für die Salzburger in der heimischen Red Bull Arena. Hier nach dem 2:0 von Maurits Kjaergaard, der erstmals im Kalenderjahr in der ADMIRAL Bundesliga scorte und dessen letzter Treffer am 27. August 2022 war. Auch gegen einen Vorarlberger Klub, bei Austria Lustenau. Für den 20-jährigen Dänen war es heute der erste Bundesliga-Heimtreffer für den Serienmeister.

BL-Debüt für Schützenauer bei Altachern, die per Doppelchance loslegen

SCRA-Trainer Joachim Standfest vertraute bei den Feldspielern auf die gleichen wie vor einer Woche beim 0:0 gegen den WAC. Zwischen den Pfosten stand anstelle des kurzfristig verletzten Dejan Stojanovic diesmal Tobias Schützenauer (Ex-SK Sturm).

Bei den Salzburgern, die in den vergangenen fünf BL-Runden nur einen Sieg holten (2U, 2N), nahm Coach Gerhard Struber gegenüber der CL-Partie am Dienstag bei Inter Mailand zwei Veränderungen vor. Karim Konaté kam rein für Lucas Gurna-Douath und in der Vierer-Abwehrkette erhielt ÖFB-Teamspieler Samson Baidoo den Vorzug vor Innenverteidiger Oumar Solet. Und die Defensive des Meisters sogleich gefordert. Erst Lukacevic mit einer Flanke auf die Querlatten, dann - keine 50 Sekunden waren gespielt - steckte Lukacevic durch für Nuhiu, der nur knapp die linke Stange verfehlte (1.). Furioser, mutiger Beginn der Rheindörfler, für die kurz darauf Lukas Fadinger einen 16-Meter-Schussball über das Gastgeber-Gehäuse setzte (2.).

Sučić und Gloukh zelebrieren

Auf der Gegenseite ließ die erste nennenswerte Offensivaktion auf sich warten, ehe Roko Šimić nach feinem Flachpass seines kongenialen Sturmpartners Karim Konaté am aufmerksamen Schlussmann Schützenauer scheiterte, der sich erstmals auszeichnete (10.). Wie kurz darauf auf der Gegenseite sein Pendant Alexander Schlager, der den Flachschuss von Fadinger sicher hielt (16.). Wie in den vergangenen Heimspielen gegen die Linzer Klubs taten sich die Salzburger im Spiel nach vorne auch diesmal schwer, agierten zu umständlich gegen diszplinierte, kompakte Altacher.

Doch dann folgte eine Salzburger Szene aus der Fußball-Feinkostabteilung. Luka Sučić zelebrierte einen Chipball mit seinem linken Fuß in den 16-er auf Oscar Gloukh, der den Ball technisch hochwertig an und mit nahm, ehe der 19-jährige Israeli aus 12 Metern rechts vorbei zielte (31.). Der sich dann als Assistgeber bewährte und mit einem perfekt getimten, diagonalen Flugball Rechtsverteidiger Amar Dedic bediente. Der 21-jährige Bosnier war der Altacher Abwehr entwischt und setzte einen blitzsauberen Kopfball zu seinem dritten Saisontor.

Karim Konaté machte das halbe Dutzend in dieser BL-Saison auf seinem Torkonto voll, umkurvte nach feinem Zuspiel von Roko Šimić Gäste-Goalie Schützenauer und schob ins leere Tor ein.

Seit 3. September und über 6 Stunden wieder Heim-Tore für Rote Bullen

Nach über 374 Spielminuten und seit dem 3. September mal wieder ein (erlösender) Treffer für die Struber-Elf in der Red Bull Arena. Der Bann war gebrochen! Bitter für die tapferen Vorarlberger, weil kurz vor der Halbzeitpause. Doch es sollte noch bitterer werden, denn kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte der Serienmeister, schlug nach nur 34 Sekunden Maurit Kjaergaard zu - 2:0 (46.). Doppelschlag binnen 65 Sekunden (reine Nettospielzeit! vor und nach der Pause.

Dann durfte auch noch Stürmer Karim Konaté ran, der nach Zuspiel von Roko Šimić mit seinem 6. BL-Saisontor auf 3:0 erhöhte (59.) und den achten Dreier in der laufenden Spielzeit sicherstellte. Später wurde dem 19-jährigen Ivorer nach VAR-Check noch ein Treffer aberkannt (82., Abseits).

Letztendlich der Tabellenzweite effizient, die Altacher verkauften sich dennoch teuer, agierten wiederholt mutig nach vorne, ohne sich jedoch zu belohnen.

ADMIRAL Bundesliga, 12. Runde

FC Red Bull Salzburg - Cashpoint SCR Altach 3:0 (1:0)

Samstag, 28.10.2023, 17 Uhr, Red Bull Arena Wals-Siezenheim, Z: 10.177; SR: Harald Lechner/Wien.

RB Salzburg (4-4-2): A. Schlager - Dedic (63. Capaldo), Pavlović, Baidoo, Ulmer (K, 71. Guindo) - Sučić, Bidstrup, Gloukh, Kjaergaard - Šimić (63. Ratkov), Konaté. Trainer: Gerhard Struber.

SCR Altach (3-4-3): Schützenauer - Felix Strauss, L. Gugganig, Koller - Gebauer (71. Ingolitsch), L. Jäger (K), Bähre (62. Prietl), Lukacevic (71. Edokpolor) - Fadinger (77. Abdijanovic), Nuhiu, Jurcec (62. D. Reiter). Trainer: Joachim Standfest.

Torfolge: 1:0 Dedic (44., Gloukh), 2:0 Kjaergaard (46.), 3:0 Konaté (59.).

Gelbe Karten: Guindo (85., Foulspiel), Bidstrup (90.+3, Foulspiel) / L. Jäger (34., Foulspiel, 5. GK), Strauss (50., Foulspiel).

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty