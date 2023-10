Das ÖFB-U19 Frauen-Team sichert sich mit einem 4:0-Sieg über Polen (präsentiert von Kelly´s) den vorzeitigen Einzug in die 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Women´s Under 19 EURO 2024 in Litauen. Die Elf von Teamchef Hannes Spilka setzt sich vor heimischem Publikum im Stadion Wiener Neustadt durch. Für die Tore der ÖFB-Auswahl sorgen Valentina Mädl, Alisa Ziletkina und Hannah Fankhauser.

"Sind etwas von der harten Gangart und Dynamik der Polinnen überrascht worden"

Teamchef Hannes Spilka verändert seine Startelf im Vergleich zum 3:0-Auftaktsieg gegen Montenegro auf zwei Positionen. Theresa D´Angelo und Laura Spinn erhalten den Vorzug vor Michaela Walter und Hannah Fankhauser.



Die U19-Auswahl erwischt einen guten Start in die Partie, kann die Polinnen in den ersten zehn Minuten weitestgehend in der eigenen Hälfte halten und kommt in den Anfangsminuten durch eine Serie an Eckstößen von Nicole Ojukwu zu einigen gefährlichen Standardsituationen. In der 12. Spielminute ist die ÖFB-Elf dann im Glück, denn Paulina Piksa setzt einen direkten Freistoß von der Strafraumkante nur an die Querlatte.



Wenige Minuten später gelingt der Spilka-Elf die Führung. Ein weiter Freistoß aus der eigenen Hälfte von Nicole Ojukwu landet punktgenau bei Valentina Mädl, die mit dem ersten Kontakt zum 1:0 verwertet (18.). In der 25. Spielminute gelingt den jungen Österreicherinnen der Ausgleich, zumindest was die Aluminiumtreffer angeht. Linda Natter scheitert im Strafraum mit einem wuchtigen Schuss an der Querlatte (25.). Nach etwas mehr als einer halben Stunde kann sich Larissa Rusek auszeichnen.

Die Neulengbach-Schlussfrau lenkt einen scharfen Abschluss der Polinnen mit einer guten Parade noch an den Pfosten (31.). In der 45. Minute ist es erneut Rusek, die nach einem Corner den Ball soeben über das Tor lenken kann. In der zweiminütigen Nachspielzeit kann die ÖFB-Elf erhöhen. Isabel Aistleitner leitet den Ball artistisch vor dem Strafraum auf Linda Natter weiter, die erneut mit einem wuchtigen Abschluss nur die Querlatte trifft. Den Abstauber schiebt Valentina Mädl aus kurzer Distanz mit ihrem zweiten Treffer des Tages ein (45.+2).



Die erste Viertelstunde nach dem Seitenwechsel bleibt chancenarm und ist geprägt von intensiven Zweikämpfen und vielen Unterbrechungen. Ein flacher Linksschuss von Greta Spinn (62.) bleibt lange Zeit der einzig nennenswerte Abschluss. Die Vorentscheidung fällt in der 71. Minute. Nach einem Corner von Aistleitner verwertet Alisa Ziletkina per Kopf im Fünfmeterraum ins lange Eck zum 3:0. Für den 4:0-Endstand sorgt die eingewechselte Hannah Fankhauser mit einem herrlichen Linksschuss nach Vorarbeit der ebenfalls eingewechselten Lara Höcherl (90.).



Das neu-formierte U19 Frauen-Nationalteam verwaltet die Partie in den Schlussminuten gekonnt und sichert sich durch den 4:0-Erfolg das vorzeitige Erreichen der 2. Qualifikationsrunde im Frühjahr 2024.



Hannes Spilka: „Wir sind an sich gut in die Partie gestartet, dann aber von der etwas harten Gangart und der Dynamik der Polinnen überrascht worden. Wir hatten einen klaren Plan gegen den Ball, den wir in der ersten Hälfte richtig gut umgesetzt haben. Dennoch hatten wir auch Glück, nicht in Rückstand geraten zu sein. Die Führung und vor allem der zweite Treffer vor der Pause haben uns natürlich extrem in die Karten gespielt. Nach der Pause waren wir oft zu vorsichtig und hätten die ein oder andere Situation besser zu Ende spielen müssen. Die gesamte Entwicklung unseres neuformierten Teams ist aber klar erkennbar.“



„Wir haben jetzt gegen Dänemark ein schönes Endspiel um Platz eins und wollen auch dieses dritte Spiel gewinnen. Unser primäres Ziel ist die Qualifikation für das Frühjahr gewesen, jetzt wollen wir die Gruppe auch auf Platz eins beenden, um im Frühjahr aus Topf eins gelost zu werden. Dafür werden wir alles investieren“, so der Teamchef nach dem Erreichen der 2. Qualifikations-Runde.



Durch den 8:0-Sieg Dänemarks gegen Montenegro im Parallelspiel kommt es im dritten und letzten Gruppenspiel zum direkten Duell um Platz eins zwischen Österreich und Dänemark. Die Partie steigt am 31. Oktober um 14:30 Uhr in Wiener Neustadt (präsentiert von Raiffeisen, live auf ÖFB TV).

Fotocredit: ÖFB/Christopher Kelemen