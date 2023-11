Im Achtelfinale des UNIQA ÖFB-Cups kam es am Mittwochabend zum Duell zwischen Austria Wien und Austria Klagenfurt. Damit standen sich zwei Klubs aus der ADMIRAL Bundesliga gegenüber. Die Gastgeber konnten sich gegen das Team von Trainer Peter Pacult letzlich in der regulären Spielzeit verdient mit 1:0 durchsetzen und stehen damit im Viertelfinale.

Austria klar stärker

Die Austria aus Wien begann das Spiel mit Selbstsicherheit und Kompaktheit, was sich in ihrer Arbeit gegen den Ball zeigte. Sie agierten sehr abgebrüht und kompakt und konnten dann auch dynamisch und vielseitig in die Offensive umschalten. Diese Qualität zeigte sich in der 25. Minute, als sie verdient in Führung gingen. Fischer lieferte eine ideale Vorlage für Asllani, der trocken abschloss und das 1:0 erzielte.

Die Gäste aus Klagenfurt taten sich in der ersten Halbzeit schwer, ins Spiel zu finden, und die Wiener Austria konnte das Spiel mehr und mehr an sich reißen. Sie kombinierten sich immer wieder in die Nähe des gegnerischen Strafraums, aber der letzte Pass kam vorerst nicht mehr an.

In der 36. Minute hatte Gruber eine aussichtsreiche Möglichkeit für die Wiener vom 16er-Rand, schoss jedoch knapp links übers Lattenkreuz. Insgesamt war es eine eher überschaubare erste Halbzeit mit einer verdienten Führung für die Wiener Austria.

Klagenfurt harmlos

Nach dem Seitenwechsel schien die Wiener Austria in eine Art "Schonhaltung" zu verfallen. Sie investierten nur das Nötigste und verwalteten das Spiel ohne große Mühen. Anders als beim vorherigen Spiel gegen die "Blackies" in Graz am Wochenende mussten sie diesmal nicht so viel Defensivarbeit verrichten.

Die Austria stand defensiv immens kompakt und verteidigte abgeklärt, während Klagenfurt versuchte, etwas Tempo zu implizieren, aber kaum in der Lage war, ernsthaft in den Gefahrensektor vorzudringen.

Insgesamt war die zweite Halbzeit geprägt von einer gewissen Zurückhaltung auf beiden Seiten, und es gab nur wenige klare Torchancen. In der Schlussphase riskierten dann die Gäste etwas mehr. Schwarz versuchte es mit einem Drehschuss, der Ball ging aber klar drüber. Kurz davor hatte Braunöder das 2:0 am Fuß, doch er scheiterte im eins gegen eins gegen den Klagenfurter Goalie - der Ball ging knapp am Tor vorbei. Und das war es dann - nach etwas mehr als 90 Minuten pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab und die Heimischen jubelten vor mehr als 11.000 Fans über einen knappen aber hochverdienten 1:0-Sieg.

Damit überstehen die Violetten von Trainer Michael Wimmer das Achtelfinale, wo man voriges Jahr noch völlig überraschend an Regionalligist Wiener Sport-Club gescheitert war (zum Artikel).

ÖFB-Cup, Achtelfinale

Austria Wien - Austria Klagenfurt 1:0 (1:0)

Mittwoch, 1.11.2023 (18 Uhr), Generali Arena; SR: Christopher Jäger

Startelf Austria Wien (4-2-2): Mirko Kos, Fisnik Asllani, Manuel Polster, Andreas Gruber, Marvin Potzmann, Reinhold Ranftl, Manfred Fischer (K), Matteo Meisl, Johannes Handl, Marvin Martins Santos Da Graca, Aleksandar Jukic

Startelf Austria Klagenfurt (4-2-2): Phillip Menzel - Nikola Djoric, Simon Straudi, Thorsten Mahrer (K), Till Sebastian Schumacher, Nicolas Wimmer - Florian Jaritz, Sinan Karweina, Rico Benatelli, Christopher Wernitznig, Turgay Philipp Gemicibasi

Torfolge: 1:0 Asllani (24.)

Gelbe Karten: Jukic (52.), Gruber (59.), Holland (88.) bzw. Wernitznig (45.)

