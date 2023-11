Der Wolfsberger AC traf am 13. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga im Kärntner-Derby auf den SK Austria Klagenfurt und die Formkurve der Wolfsberger zeigte bis dato aktuell nach unten. Neben dem Ausscheiden im Uniqa-ÖFB-Cup bei ADMIRAL 2. Liga-Aufsteiger DSV Leoben, holte man in den letzten drei BL-Partien nur einen Punkt und rutschte in der Tabelle auf Platz 8 ab. Austria Klagenfurt ist dagegen aktuell in guter Form und liegt auf dem 4. Rang, holte aus den letzten fünf Spielen 11 Punkte und verzeichnete erst eine Saison-Niederlage. Nun folgte allerdings mit 0:4 eine deutliche und obendrein die erste auswärts für die Pacult-Elf.

WAC beginnt mit Wut im Bauch, liegt früh vorn und führt zur Pause mit 2:0

Die Gastgeber eröffneten das Derby mit vollem Elan, waren das deutlich aktivere Team und gleich mit einem Tor durch Boakye in der fünften Minute, welches aber vom VAR wegen Abseits zurückgenommen wurde. Die Klagenfurter brauchten eine Weile, doch dann sahen die Besucher eine total ausgeglichen und spannende Bundesligapartie, in welcher der WAC in der 21. Minute mit 1:0 in Führung ging. Nach Vorarbeit von Tijani war Bamba zur Stelle und ließ Keeper Menzel keine Chance. Der Treffer hielt auch der Überprüfung stand und zählte!

Die Wolfsberger blieben hungrig und hatten in der 27. Minute die große Chance auf das 2:0. Keeper Menzel entschied aber das Privatduell gegen Ballo für sich. Trotz mehr Spielanteilen agierten die Gäste aus der Landeshauptstadt ideenlos und taten sich im letzten Drittel schwer. Der WAC aber blieb am Drücker und konnte noch vor der Pause den Elan in einen zweiten Treffer ummünzen. Ballo bediente Boakye ideal und dieser ließ sich nicht zwei Mal bitten. Wenige Minuten später war dann auch der erste Durchgang beendet.

Auch im 2. Aschnitt war WAC nicht zu stoppen und schoss sich Frust von der Seele

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit blieben die Hausherren gefährlich. Nach einem Konter in der 50. Minute über Ballo konnte sich Menzel ein weiteres Mal auszeichnen und die endgültige Entscheidung verhindern. Die Klagenfurter fanden kaum Zugriff und waren auch in den Zweikämpfen oft unterlegen.

In einer Phase, wo die Partie dann etwas abgeflacht schient, dann aber doch das 3:0 für den WAC. Bamba legte quer und Ballo war zur Stelle. Auch dieser Treffer musste ausgiebig überprüft werden, behielt aber seine Gültigkeit. Und die Lavanttaler hatten noch überhaupt nicht genug – heute war die Gelegenheit um die ganzen Negativerlebnisse der letzten Wochen abzuschütteln. Nach einem Eckball in der 74. Minute verlängerte Piesinger per Kopf und Boakye stellte aus kurzer Distanz auf 4:0. Die Chancen auf noch mehr Tore waren definitiv vorhanden, doch am Ende blieb es beim deutlichen 4:0 Erfolg für den WAC.

Nach vier sieglosen Spielen inkl. ÖFB Cup war das heute definitiv ein Befreiungsschlag für die Elf von Manfred Schmid.

ADMIRAL Bundesliga, Runde 13

RZ Pellets WAC – Austria Klagenfurt 4:0 (2:0)

Samstag, 04.11.2023 (17:00 Uhr), Lavanttal-Arena (Wolfsberg), SR: Josef Spurny

Torfolge: 1:0 Bamba (19.), 2:0 Boakye (43.), 3:0 Ballo (69.), 4:0 Boakye (75.)

Gelbe Karten: Gemicibasi (17.), Altunashvilli (47.), Doric (93.)

WAC: Bonnmann; Baumgartner, Piesinger, Kennedy; Jasic, Tijani, Altunashvilli (Omic, 84.), Scherzer; Boakye (Zimmermann, 84.), Bamba (Veratschnig, 90.), Ballo (Rieder, 81.)

SK Austria Klagenfurt: Menzel; Wimmer, Mahrer, Doric; Schumacher, Gemicibasi (Robatsch, 72.), Benatelli, Wernitznig, Bonnah (Straudi, 72.); Jaritz (Arweiler, 57.), Karweina (Schwarz, 57.)

Spielfilm im Liveticker

Fotocredit: GEPA Admiral