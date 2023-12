Im direkten Duell zweier Kandidaten für das Obere Playoff im nächsten März in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 wollte der vor dieser 17. Runde Tabellenfünfte Austria Klagenfurt sich einen Winter-Punktevorrat zulegen. Während der Achte FK Austria Wien den Fünf-Zähler-Abstand auf die Kärntner Violetten mit einem Dreier verringern und in Reichweite mit den Top-6 bleiben wollte. Danach sah es nach 0:2-Rückstand durch einen Klagenfurter Doppelschlag nach der Pause zwischenzeitlich nicht aus, doch zumindest kamen die Veilchen noch zurück, bewiesen Moral und retteten dank Reinhold Ranftl ein 2:2 (0:0).

Reinhold Ranftl rettet Austria Wien noch einen Punkt in Klagenfurt mit seiner Rettungstat auf der Torlinie in der Schlussminute und vor allen seinem 2:2-Ausgleich nach 0:2-Rückstand. Während Kapitän Thorsten Mahrer und Austria Klagenfurt - wie im Hinspiel in Wien-Favoriten - wieder einen 2:1-Vorsprung nicht ins Ziel bringen. Damals kassierte die Pacult-Elf den 2:2-Ausgleich in der Nachspielzeit.

Früchtl gleich im Brennpunkt gegen "blanken" Bonnah

Wie ein Husky, den man von der Leine lässt, legen die Klagenfurter im Austria-Aufeinandertreffen los und starten furios. Nicht mal zwei Minuten gespielt da findet der Ball nach einem Abschlag von SKA-Keeper Menzel über Jaritz und Karweina den Weg zu Bonnah, der halbrechts im 16-er der FAK-Abwehr enteilt und blank vor Früchtl am starken Veilchen-Keeper scheitert.

Was für ein Chance! Was für eine Parade vom 23-jährigen Deutschen, der zuvor in 16 Runde neun Mal ohne Gegentor blieb und dabei fabelhafte 615 (ohne Nachspielzeit) Minuten zu Null spielte.

Die Wiener Violetten kommen nach der "Waidmannsdorfer-Viertelstunde" erstmals nennenswert offensiv zur Geltung. "Torversicherung" Andreas Gruber zieht von der Strafraumgrenze ab - Keeper Menzel sicher (16.). Dann wieder 8-Tore-Akteur Gruber, diesmal mit feinem Zuspiel auf Kapitän Fischer, dessen Schussball Bonnah abblockt (18.). Fischer setzt nach, bedient Polster. Satter Schussball vom 20-jährigen Wiener, doch "breite Streuung" - deutlich drüber.

Wiener Violette nach Viertelstunde tonangebend - doch Benatelli mit "Big-Chance"

Auch der seit gestern 30-jährige Potzmann verfehlt bei seinem Abschluss das Gastgeber-Gehäuse (23.). Die Mannschaft mit dem Trainer Wimmer (Michael) bleibt gegen jene mit dem Spieler Wimmer (Nicolas) in dieser Phase tonangebend. Reinhold Ranftl setzt sich rechts durch, passt präzise nach innen auf Manuel Polster, doch Nikola Đorić rettet dank großartiger Abwehraktion (27.). Die Veilchen weiter das aktivere Team.

Andreas Gruber mit der Rechtsflanke auf Muharem Husković, der an der ersten Stange schon das "weiße in den Augen" von Phillip Menzel sieht und wie der 25-jährige Norddeutschen die Torchance aus Nahdistanz per Reflex pariert (29.).

Dann neutralisieren sich Klagenfurter und Wiener Violette bis kurz vor der Pause, ehe die Klagenfurter doch noch zum (verfrühten) Jubel ansetzen. Andy Irving bringt einen Freistoß aus dem Halbfeld an die 2. Stange, ehe Turgay Gemicibasi den Abpraller mit einem abgefälschten Schussball aus 16 Metern "heißt lässt" und Endabnehmer Rico Benatelli aus sechs Metern das Gäste-Gehäuse verfehlt (6.). Der 31-jährige Dauerbrenner in allen 17 BL-Saisonpartien mitwirkend, doch nach 40 Einsätzen im Oberhaus immer noch auf sein erstes Tor wartend. So nah war der Deutsch-Italiener wohl selten dran. "Beinahe-Benatelli" vorbei (am Tor) - Halbzeit eins auch!

Sinan Karweina beendet seine Torsperre seit Ende Oktober und erzielt mit dem satten 2:0-Knaller sein achte BL-Saisontor. Zum Sieg reicht es dennoch nicht.

Abseits Tor von Wiener Violetten - Doppelschlag von Kärntnern

Nach dem Seitenwechsel die Gastgeber erst mit Glück, dann (Abschluss-) Pech. Der gelb-belastete Nikola Đorić mit einem taktischen Foulspiel, doch der steirische Referee Christian-Petru Ciochirca belässt es beim "humanen Strafvollzug" und verbaler Ansage (50.). Dann bedient Irving am Elfmeterpunkt Karweina, dessen Kopfball Keeper Früchtl mit einer Glanzparade meistert (53.). Dann die Austria aus Wien mit der Führungsschance. Kapitaler Klagenfurter Abwehrfehler beim Herausspielen, die Wiener blitzschnell reagierend und agierend. Der Ball landet im Endstadium der Aktion bei Polster und nach dessen Hereingabe von links bugsiert Huskovic das runde Leder im Fünfmeterraum ins Eckige. Doch der 20-jährige Mittelstürmer knapp im Abseits, was der VAR-Check ahndet - kein Tor.

Das dann auf der Gegenseite fällt. Im Anschluss an einen Cornerball von rechts durch Gemicibasi findet der Ball den Weg in den Fünfmeterraum zu Benatelli, der goldrichtig steht und dann doch sein erstes BL-Tor erzielt - 1:0 (64.). Damit nicht genug, Sinan Karweina legt mit einem fulminanten Schussball vom 16-er gegen seinen deutschen Landsmann Keeper Früchtl nach (64.). Doppelschlag binnen einer Minute!

Furiose Aufholjagd der Veilchen

Die Gäste blasen zur Aufholjagd und beenden durch den 21-jährigen Deutschen Fisnik Asllani endlich ihre 345-minütige Torsperre. Auch wenn die Veilchen wieder zu warten haben, doch diesmal wird nach VAR-Check der Treffer durch den Joker gegeben. Damit alle drei Tore der Partie durch in Deutschland geborene Schützen. Die Wiener wittern ihre Chance, beweisen Moral und werden durch den satten 16-Meterschuss von Reinhold Ranftl mit dem 2:2 (86.) belohnt.

In der fünfminütigen Nachspielzeit dann noch eine spektakuläre Schluss-Szene! Nach wieder gefahrvollem Cornerball von rechts durch Gemicibasi rettet Ranftl auf der Torlinie gleich doppelt! Am Ende einer wilden Fahrt ein 2:2 wie im Hinspiel.

ADMIRAL Bundesliga, 17. Runde

SK Austria Klagenfurt - FK Austria Wien 2:2 (0:0)

Samstag, 09.12.2023, 17 Uhr, 28 Black Arena Klagenfurt, Z: 2.500; SR: Christian-Petru Ciochirca/Steiermark

SK Austria Klagenfurt (3-5-2): Menzel - Đorić, Mahrer (K), Wimmer - Bonnah, Gemicibasi, Irving (60. Wernitznig), Benatelli, Schumacher - Jaritz (60. Binder), Karweina. Trainer: Peter Pacult.

FK Austria Wien (3-4-3): Früchtl - Handl, Martins, Galvão - Ranftl, Braunöder (67. Guenouche), Potzmann, Polster (67. Asllani) - Gruber (83. Vucic), Husković (90.+4 Holland), Fischer (K). Trainer: Michael Wimmer.

Torfolge: 1:0 Benatelli (64., Gemicibasi), 2:0 Karweina (65.), 2:1 Asllani (74., Gruber), 2:2 Ranftl (86., Asllani).

Gelbe Karten: Đorić (42., Foulspiel), Trainer Pacult (42., SR-Kritik) / Galvão (7., Foulspiel), Fischer (36., SR-Kritik), Husković (70., Foulspiel).

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL