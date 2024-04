Im Duell der beiden "Austrias" kam es in der 25. Runde der ADMIRAL Bundesliga zum Qualifikationsgruppen-Match zwischen der Austria Wien und Austria Lustenau. Während das Ziel der Wimmer-Schützlinge klar der Gewinn dieser Qualigruppe ist und man derzeit auch an der Spitze steht, will das Schlusslicht aus dem Ländle den drohenden Abstieg noch verhindern. Am Ende reichte es für beide Mannschaften zu keinem Sieg, eine Punkteteilung beim 1:1-Remis nach zwei verwandelten Elfmetern stand nach 90 Minuten auf der Anzeigetafel.

FK Austria Wien-Kapitän Manfred Fischer, der nächste Woche in Wolfsberg gegen das Team seines Ex-Trainers Manfred Schmid aufgrund einer Gelbsperre nicht mit von der Partie sein wird (ebenso wie Frans Krätzig) und seine Mannschaft können erneut nicht jubeln und bleiben im dritten Spiel der Qualifikationsgruppe weiter sieglos (3U).

Enorme Überlegenheit der Wiener Austria in torlosem ersten Durchgang

Nach der Freigabe durch den oberösterreichischen Schiedsrichter Stefan Ebner übernahmen die Wiener, wie erwartet, die Spielkontrolle. Die Veilchen drängten in der Anfangsphase mehrmals vor das Tor, doch die Heraf-Elf verteidigte die Vorstöße erfolgreich. In der 13. Minute zog Kapitän Manfred Fischer aus der Distanz ab, die Kugel ging aber am Tor vorbei.

Die gefährlichste Aktion in Durchgang eins gab es dann nach gut einer Viertelstunde für Austria Wien, als nach einer Ranftl-Hereingabe von rechts Andreas Gruber zum Kopfball kam, das Leder aber nur an die Stange beförderte. Fridrikas erzielte nach zwanzig Minuten dann die vermeintliche Führung für die Vorarlberger, der Lustenauer Angreifer wurde zuvor aber meterweit im Abseits gesichtet, wodurch der Treffer folgerichtig nicht zählte.

Die Wiener waren auch in weiterer Folge das klar bessere Team, die Lustenauer kamen im Offensivspiel zu überhaupt keinen Aktionen. Doch das Visier war bei der Wimmer-Elf noch nicht eingestellt, so ging auch ein Drehschuss von Dominik Fitz nur neben das Tor von Lustenau-Rückhalt Domenik Schierl (34.). Nach einem Eckstoß kam Andreas Gruber fünf Minuten vor dem Pausenpfiff zum Abschluss, ein Lustenauer konnte auf der Linie aber noch klären. Dann war Halbzeit - torlos ging es in die Kabinen.

Strafstöße auf beiden Seiten in Halbzeit zwei

Auch nach Wiederbeginn waren die Wiener klar besser im Spiel, kamen aber noch nicht zu den wirklich torgefährlichen Offensivsequenzen. In der 57. Minute bekam die Heim-Elf dann einen Elfmeter zugesprochen, nach On-Field-Review entschied sich von Schiedsrichter Ebner auf Foulspiel von Chato gegen Ranftl. Dominik Fitz ließ sich diese Chance nicht nehmen und verwandelte vom Punkt sicher zur 1:0-Führung für die Wimmer-Elf.

In der Schlussviertelstunde gab es dann auch noch den Strafstoß auf der Gegenseite für das Tabellenschlusslicht Austria Lustenau. Lukas Fridrikas, der Gefoulte selbst, traf zum wichtigen 1:1-Ausgleich. Nur Sekundenbruchteile später wurde der eingewechselte Leo Mikic in Szene gesetzt, der Abschluss des Lustenauers ging nur knapp am Kasten vorbei - gefährliche Möglichkeit. In den Schlussminuten ging es hin und her, beide Teams kamen noch vor den gegnerischen Kasten, doch wirklich gefährlich wurde es nicht mehr. Somit endete das Spiel mit einem 1:1-Unentschieden.

ADMIRAL Bundesliga, 25. Runde

FK Austria Wien vs. SC Austria Lustenau 1:1 (0:0)

Samstag, 06.04.2024, 17:00 Uhr, Generali-Arena Wien, Z: 11.242, SR: Stefan Ebner/Oberösterreich.

FK Austria Wien (3-4-1-2): Früchtl, Galvao, Huskovic (69. Vucic), Gruber (83. Schmidt), Guenouche, Ranftl, Fischer, Fitz, Krätzig, Handl, Martins. Trainer: Michael Wimmer.

SC Austria Lustenau (5-3-2): Schierl - Berger, Grujcic, Almeida, Anderson, Meisl (29. Gmeiner) - Gorzel (72. Rhein), Grabher (72. Tiefenbach), Chato (62. Mikic) - Fridrikas, Diaby (72. Bobzien). Trainer: Andreas Heraf.

Torfolge: 1:0 Fitz (58., Elfmeter), 1:1 Fridrikas (77., Elfmeter).

Gelbe Karten: Krätzig (32., Foulspiel, 5. GK, nä. Spiel gesperrt), Fischer (41., Unsportlichkeit, 5. GK, nä. Spiel gesperrt) bzw. Anderson (11., Foulspiel), Chato (57., Foulspiel), Almeida (66., Foulspiel), Grujcic (85., Foulspiel).

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: Josef Parak