Der LASK hat zum Auftakt der Meistergruppe eine überraschende Niederlage kassiert. Die Linzer Athletiker mussten sich zu Hause dem TSV Hartberg knapp mit 1:2 geschlagen geben. Joao Klauss schoss den Tabellenzweiten in einer starken Anfangsphase früh in Führung, ehe Rajko Rep noch in der ersten Halbzeit den Ausgleich erzielte. In der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit gelang Dario Tadic der Lucky Punch, der den Oststeirern einen vielumjubelten Sieg bescherte.

LASK startete dominant, doch Hartberg steigerte sich mit Fortdauer der ersten Halbzeit

Die Hausherren, die heute ohne den gesperrten Gernot Trauner auskommen mussten, starteten gewohnt druckvoll, liefen die Gäste aus der Steiermark früh an und fanden demnach auch die erste gefährliche Chance der Partie vor: Peter Michorl, der zuvor hart von Nimaga gefoult worden war, feuerte einen Freistoß Richtung Tormanneck, wo Rene Swete rettend zur Stelle war (3.). Beim vorangegangen Foul hätte Referee Hameter auch durchaus auf Elfmeter entscheiden können. Wenige Minuten später führte das intensive Pressing der Linzer Athletiker zum ersten Treffer des Spiels: James Holland eroberte nahe der Seitenoutlinie den Ball und leitete weiter auf Joao Klauss, der sich sehenswert ins Zentrum tankte und aus gut 18 Metern ins lange Eck traf - 1:0 (9.). Für den 23-jährigen Brasilianer war es das zehnte Saisontor.

Mit Fortdauer der ersten Halbzeit fanden die Oststeirer aber immer besser in die Partie, gingen mit einer höheren Intensität in die Zweikämpfe und trauten sich auch in der Offensive mehr zu. In der 24. Minute gelang den Mannen von Markus Schopp der zu diesem Zeitpunkt nicht unverdiente Ausgleich: Tobias Kainz setzte mit einem feinen Pass aus der eigenen Hälfte die gesamte LASK-Abwehr schachmatt, sodass Rajko Rep völlig alleine auf der rechten Seite Richtung LASK-Tor laufen konnte. Der Slowene zog aus spitzem Winkel ab und ließ Alex Schlager keine Chance 1:1 (24.).

Sechs Minuten später hatten die Gäste aus Hartberg jedoch Glück, dass ein Kopfball von Ramsebner an die Querlatte krachte (30.). Fortuna meinte es auch gut mit LASK-Spielmacher Peter Michorl, der für ein hartes Einsteigen gegen Klem nur Gelb sah. Wenig später kam der gebürtige Wiener bei einem Zweikampf zu spät und beging ein Foul, das von Hameter nicht mit einer Karte gewertet wurde. Kurz vor der Pause fand Husein Balic den erneuten Führungstreffer praktisch auf dem Silbertablett vor, doch der 24-Jährige jagte die Kugel aus kurzer Distanz über das leere Tor.

Beherzte Hartberger schocken den LASK in der Nachspielzeit

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel wurde es wild im Strafraum der Gäste: Nach einem Eckball von Peter Michorl kam es im Sechzehner der Hartberg zu einer Ping-Ping-Situation, wo Swete letztendlich einen gefährlichen Abpraller von Nimaga entschärfen konnte (47.). Die Linzer hatten, ähnlich wie in der ersten Halbzeit, das Spiel zunächst klar im Griff. Dennoch spielten die Steirer durchaus erfrischend nach vorne, wenngleich die Torgefahr nicht wirklich gegeben war.

In der 66. Minute verfehlte der eingewechselte Marko Raguz das Tor von Swete mit einem Flachschuss haarscharf. Keine zwei Minuten später verhinderte zum zweiten Mal an diesem Abend die Latte einen Treffer der Gäste. Nach einer Glanzparade von Swete prallte der wuchtige Nachschuss von James Holland an die Querlatte. Die Gäste blieben aber giftig und reklamierten in der 72. Minute vehement auf Elfmeter, nachdem Cancola von Ramsebner gefoult worden war - eine strittige Situation.

Die Oststeirer waren aber durchaus gewillt, mehr als nur einen Punkt aus Pasching mitzunehmen. In der 81. Minute spielte der eingewechselte Lukas Gabbichler Rajko Rep ideal frei, der erneut alleine auf Alex Schlager zulief. Im Eins gegen Eins versagten dem Slowenen diesmal aber die Nerven, entschied sich Rep doch anstatt zu schießen für eine Pass ins Nichts. In der Nachspielzeit wurde es turbulent: Zunächst traf Holland aus der Distanz die Stange, ehe den Hartbergern der Lucky Punch gelang: Dario Tadic netzte nach einer Ecke aus kurzer Distanz zum 1:2-Endstand ein.

Tipico Bundesliga, 23. Runde, Meistergruppe

LASK - TSV Prolactal Hartberg 1:2 (1:1)

Raiffeisen-Arena, Pasching; 0 Zuschauer; SR Hameter

Zum Live-Ticker LASK gegen TSV Hartberg

Tore: Joao Klauss (9.) bzw. Rep (24.), Tadic (90.+3)

LASK: Schlager - Ramsebner, Wiesinger, Wostry (77./Filipovic) - Ranftl, Michorl, Holland, Renner - Frieser (78./T. Sabitzer), Joao Klauss (60./Raguz), Balic (64./Tetteh)

Hartberg: Swete - Lienhart (79./Heil), Huber, Luckeneder, Klem - Kainz (79./Tschernegg), Nimaga (56./Cancola) - Ried, Rep, Dante (79./Gabbichler) - Tadic

Gelbe Karten: Michorl (28.), Ranftl (44.), Ramsebner (70.), Wiesinger (86.) bzw. Nimaga (2.), Rep (58.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Harald Dostal/fodo.media