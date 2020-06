Der SV Mattersburg hat heute einen 2:0-Heimsieg gegen den SKN St. Pölten gefeiert und sich damit für die knappe 0:1-Niederlage vor vier Tagen revanchiert. Andreas Gruber (44.) und Martin Pusic (87./Elfmeter) erzielten die Treffer in einer chancenarmen Partien. Damit haben die Burgenländer eine lange Durststrecke beendet und den ersten Heimsieg seit der 1. Runde in dieser Saison gefeiert.

Kuen und Gruber lassen kurz vor der Pause erneut ihre Klasse aufblitzen

Die St. Pöltner, bei denen es heute gleich fünf personelle Änderungen gegenüber der Partie am Dienstag gegeben hatte, fanden besser ins Spiel als die Hausherren. Das Wolfsrudel startete sehr engagiert, attackierte die Burgenländer früh und nahm sozusagen den Rückenwind vom Sieg am Dienstag mit. Den ersten Aufreger gab es nach einer Viertelstunde, als Schulz und Mahrer unglücklich mit der Werbebande kollidierten. Glücklicherweise konnten beide Akteure weitermachen.

Beide Mannschaften versuchten zwar gefällig nach vorne zu spielen, doch gefährliche Abschlüsse bzw. Torschüsse gab es im Pappelstadion keine zu vermelden. Die Gäste aus der niederösterreichischen Landeshauptstadt wirkten aber auch in weiterer Folge optisch leicht überlegen, wenngleich in der Offensive die Genauigkeit und Ruhe fehlte. Zudem agierten beide Mannschaften in der Defensive ruhig und äußerst sicher. Bitter für Mattersburg: Florian Hart, der heute neu in die Startelf gerutscht war, musste noch vor der Pause verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Für ihn kam Patrick Bürger ins Spiel.

Kurz vor der Pause gingen die Mattersburger dank ihrer individuellen Klasse in der Offensive in Führung: Andreas Kuen bediente mit einem herrlichen Pass mit dem Außenrist in die Tiefe Andreas Gruber, der den herausgeeilten Riegler überhob und das Leder über die Linie ins verwaiste Tor drückte - 1:0 (44.). Saisontor Nummer 12 für den 24-jährige Steirer.

Mattersburg bejubelt ersten Heimsieg seit Juli 2019

Ohne personelle Veränderungen kehrten beide Teams zurück auf das Spielfeld des Mattersburger Pappelstadions. Und nach dem Seitenwechsel ging es ordentlich zur Sache: Die Partie wurde nun etwas härter geführt, beide Mannschaften scheuten keinen Zweikampf. In der 50. Minute gab es dann den ersten Abschluss nach Wiederbeginn: Eine Hereingabe von Lercher landete bei Patrick Bürger, der an der zweiten Stange volley abzog, den Ball jedoch über das Tor schoss.

Der Spielfluss in den zweiten 45 Minuten wurde des Öfteren durch kleine Fouls und doch recht harten Einstiegen etwas zerstört. Nach etwas mehr als einer Stunde fanden die Mattersburger eine Riesenchance vor: Jano zog nach einer Freistoßhereingabe von Kuen direkt mit links ab, scheiterte aber an Riegler, der das 2:0 der Burgenländer mit einer sensationellen Reflex verhinderte (63.).

In der 86. Minute entschied Schiedsrichter Stefan Ebner auf Elfmeter für Mattersburg, nachdem Martin Pusic von Kofi Schulz am Einlaufen in den Strafraum gehindert worden war. Der Gefoulte übernahm die Verantwortung und netzte trocken zum 2:0-Endstand ein (87.).

Tipico Bundesliga, 28. Runde, Qualifikationsgruppe

SV Mattersburg - spusu SKN St. Pölten 2:0 (1:0)

Pappelstadion, Mattersburg; 0 Zuschauer; SR Ebner

Tore: Gruber (44.), Pusic (86./Elfmeter)

Mattersburg: Kuster - Mahrer, Jano, Rath - Salomon, Hart (41./Bürger), Erhardt, Lercher - Höller (77./Pusic), Kuen (90.+1/Pichler), Gruber (90.+1/Steinwender)

St. Pölten: Riegler - Klarer, Luan, Muhamedbegovic - Rasner, Gorzel (64./Meister), Hofbauer (76./Ingolitsch), Schulz - Alan, Ouedraogo (76./Davies), R. Ljubicic

Gelbe Karten: Gruber (4.), Mahrer (69.), Bürger (78.), Salomon (90.+5) bzw. Alan Carius (55.), Luan (88.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: GEPA/Red Bull Media