Der SKN St. Pölten hat in der 30. Runde der Tipico Bundesliga einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Die Niederösterreicher feierten auswärts gegen den FK Austria Wien einen klaren 5:2-Auswärtssieg. Beim SKN St. Pölten stachen vor allem die Joker George Davies und Alan Carius hervor, die in der zweiten Halbzeit für den Sieg der Wölfe sorgten.

St. Pölten kämpft sich zwei Mal zurück

Die erste Top-Möglichkeit des Spiels fanden die Gäste aus Niederösterreich vor: Schütz tankte sich nach vorne und brachte Cory Burke in Position, der aus spitzem Winkel an Pentz scheiterte (4.). Die Wölfe, die sich mitten im Abstiegskampf befinden, begannen mutig, attackierten die Hausherren früh und präsentierten sich auch im Defensivverhalten äußerst diszipliniert.

In der 11. Minute gaben die Wiener ihren ersten Schuss ab. Dominik Prokop, der heute anstelle des verletzten Dominik Fitz in der Startelf gestanden war, schoss einen Freistoß aus gut 25 Metern knapp neben das Tor. Kurz darauf gingen die Veilchen in Führung: St. Pöltens Nicolas Meister steckte unglücklich durch auf Benedikt Pichler, der im Sechzehner eiskalt blieb und zum 1:0 einnetzte (18.).

Die nächste Chance in der Hitzeschlacht von Wien-Favoriten gehörte den Gäste: Martin Rasner schlug eine butterweiche Flanke in den Strafraum, wo Daniel Schütz freistehend zum Kopfball kam. Dieser zog aber hauchzart am langen Eck vorbei (27.). Fünf Minuten später glichen die Gäste mit einem herrlichen Treffer aus. Kofi Schulz chippte den Ball in den Lauf von Robert Ljubicic, der Austria-Keeper Pentz mit einem herrlichen Heber überlupfte - 1:1 (32.). Kurz darauf stellten die Veilchen die Führung wieder her: Nach einer unglücklichen Aktion von Meister landete die Kugel bei Monschein, der Riegler überhob und sein 17. Saisontor bejubelte (36.).

Die Gäste zeigten aber Moral und kamen erneut zurück: Kofi Schulz bediente mit einer Flanke den freistehenden Daniel Schütz, der das Leder direkt im langen Eck versenkte - 2:2 (44.).

Die Niederösterreicher drehen auf und fügen der Austria ein Heimdebakel zu

Die Gäste aus St. Pölten begannen die zweiten 45 Minuten engagiert: Cory Burke hatte nach einem traumhaften Zuspiel von Schütz die Großchance auf den Führungstreffer, doch der Jamaikaner hob das Leder freistehend über das Tor (54.). Zwei Minuten später entschärfte Pentz einen gut angetragenen Freistoß von Michael Ambichl (56.). St. Pölten blieb am Drücker und ging kurz darauf in Führung: Schütze spielte raus auf George Davies, dessen Schuss unhaltbar ins Tor abgefälscht wurde - 2:3 (60.).

Drei Minuten später schlug George Davies erneut zu: Ljubicic tankt sich auf der linken Seite nach vorne und schlug eine feine Flanke auf George Davies, der wuchtig zum 2:4 einköpfelte (63.). Die Niederösterreicher blieben weiter giftig und hatten Pech, dass ein Kopfball von Klarer knapp über die Latte rauschte (67.).

Die Austria war in der Schlussphase zwar bemüht, doch in der 83. Minute erzielte der nächste Joker des SKN einen Treffer. Alan düpierte James Jeggo und schoss das Leder unter den Beinen von Pentz hindurch zum 2:5 ins Tor (83.). Die Niederösterreicher liegen damit vier Punkte vor dem Tabellenletzten Tirol. Die Austria führt die Quali-Gruppe trotz der herben Pleite weiter an.

Tipico Bundesliga, 30. Runde, Qualifikationsgruppe

FK Austria Wien - SKN St. Pölten 2:5 (2:2)

Generali-Arena, Wien; 0 Zuschauer; SR Harkam

Tore: Pichler (18.), Monschein (36.) bzw. R. Ljubicic (32.), Schütz (44.), Davies (60., 63.), Alan (83.)

Austria: Pentz - Klein (79./Madl), Palmer-Brown, Borkovic, Zwierschitz - Jeggo - Sarkaria (62./Wimmer), Prokop (63./Demaku), Grünwald (70./Sax), Pichler - Monschein (70./Edomwonyi)

St. Pölten: Riegler - Klarer, Luan, Muhamedbegovic (74./Drescher) - Rasner (81./Messerer), Ambichl (59./Davies), R. Ljubicic, Schulz - Schütz (74./Alan), Burke, Meister (82./Ouedraogo)

Gelbe Karten: Prokop (48.) bzw. Luan (86.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Josef Parak