Stephan Helm ist der neue Offensivtrainer der Schwarz-Weißen. Der gebürtige Burgenländer war zuletzt bei den Grasshoppers Zürich tätig. Neu mit dabei im Trainerteam der Linzer ist auch Fabian Zöpfl. Er startet ab 1. September als Sportkoordinator.

(Stephan Helm, Dominik Thalhammer und Fabian Zöpfl (v.l.n.r.) freuen sich auf die kommende Saison)

Photocredit: LASK

Stephan Helm ist mit der Spielweise der Linzer Athletiker bestens vertraut: In der LASK-Aufstiegssaison 2017/18 war Helm Videoanalyst der Wiener Austria und zerlegte die Angriffsbemühungen der Schwarz-Weißen bis ins Detail. Im Sommer 2018 ereilte ihn dann der Ruf aus der Schweiz: Bei den Grasshoppers Zürich war Helm bis Saisonende als Videoanalyst der Kampfmannschaft und Cheftrainer der U21 tätig.

Zwei Jahre nach seinem Abschied aus Österreich kehrt der 37-jährige Burgenländer in die Bundesliga zurück – beim LASK ist Helm als Offensiv-Trainer in erster Linie für das Training von Angriffsaktionen zuständig. „Der LASK hat sehr ambitionierte Ziele und ich freue mich sehr darauf, diese Ziele gemeinsam mit unserem Team in Angriff zu nehmen“, sagt Helm.

Neuer Sportkoordinator

Neben dem neuen Offensiv-Trainer darf sich der LASK über eine weitere Verstärkung freuen: Fabian Zöpfl fungiert ab 1. September als Sportkoordinator. Zöpfl wird sowohl Dominik Thalhammer (Cheftrainer & Sportdirektor) als auch Vizepräsident Jürgen Werner unterstützen und als verlängerter Arm agieren.

Das Aufgabengebiet von Zöpfl ist dementsprechend breit gefächert: Als Sportkoordinator begleitet er Vertragsgespräche und Verhandlungen, sorgt für die Umsetzung der LASK-Philosophie in sämtlichen Nachwuchs-Mannschaften und organisiert die Zusammenarbeit mit der Fußballakademie Linz und dem Kooperationsverein FC Juniors Oberösterreich. „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe. Besonders wichtig ist es, gemeinsam die bestehende Struktur im sportlichen Bereich weiterzuentwickeln und die LASK-DNA von der Kampfmannschaft bis in den Nachwuchsbereich weiterzutragen", so Zöpfl.

STATEMENTS

Offensiv-Trainer Stephan Helm:

„Ich habe die Entwicklung des LASK in den letzten Jahren genau mitverfolgt. Ich freue mich darauf, diese Entwicklung ab sofort begleiten zu dürfen. Schon in den ersten Gesprächen mit dem Verein habe ich gemerkt, dass beim LASK ambitionierte Ziele verfolgt werden. Damit kann ich mich sehr gut identifizieren. Ich treffe hier beim LASK auf ein Umfeld, in dem ich meine Stärken ins Team einbringen kann und gleichzeitig die Gelegenheit habe, mich selbst weiterzuentwickeln.“

Cheftrainer und Sportdirektor Dominik Thalhammer über Stephan Helm:

„Mich freut es sehr, dass unser Trainerteam jetzt komplett ist. Stephan ist für uns die ideale Besetzung als Offensiv-Trainer: Ich durfte Ihn im Rahmen der Trainerausbildung kennenlernen. Bereits dort haben mich seine Teamfähigkeit und seine fachliche Kompetenz überzeugt. Stephan erfüllt unser Anforderungsprofil perfekt – ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit ihm zu arbeiten.“

Cheftrainer und Sportdirektor Dominik Thalhammer über Fabian Zöpfl:

„Der LASK hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt. Dadurch haben sich neue Aufgabenbereiche aufgetan. Fabian wird als Sportkoordinator viele Aufgaben übernehmen, die für die weitere Entwicklung des LASK sehr wichtig sind. Ich schätze Ihn und seine Fähigkeiten sehr.“

Medieninfo: LASK

by: Ligaportal/Roo