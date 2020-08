Der spusu SKN St. Pölten darf den fünften Neuzugang in dieser Transferperiode Willkommen heißen: Christoph Halper wechselt vom SV Mattersburg an die Traisen und wird in Zukunft das Trikot der Wölfe tragen. Der 22-jährige Offensivspieler, der bislang 31 Bundesligaspiele bestritten hat und zudem auch bereits vier Partien für das österreichische U21-Nationalteam absolvierte, unterschrieb einen Zwei-Jahres-Vertrag und wird bereits beim Trainingslager in Fügen im Zillertal mit dabei sein.

(Photocredit: GEPApictures)

Sportdirektor Georg Zellhofer: „Mit Christoph haben wir einen jungen österreichischen Offensivspieler mit großem Potenzial für uns gewinnen können, der auf vielen Positionen einsetzbar ist. Wir sind sehr froh, dass er sich trotz einiger anderer Alternativen für uns entschieden hat und sind davon überzeugt, dass er uns mit seinen Fähigkeiten in der Offensive noch mehr Möglichkeiten geben kann.“

Christoph Halper: "Ich kann mich absolut mit der Spielphilosophie des Clubs identifizieren bzw. passt das alles sehr gut zu meinem Naturell. Ich möchte hier meinen Teil dazu beitragen, dass der Verein Erfolg hat. Ich denke doch, dass ich bei den "Wölfen" die beste Möglichkeit habe, mich entsprechend weiter zu entwickeln."

