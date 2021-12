DSC Deutschlandsberg: Trotz verpasster "Winterkrone" geht man optimistisch ins Frühjahr!

Details Montag, 06. Dezember 2021 16:52

Der DSC WONISCH Installationen Deutschlandsberg präsentierte sich im Herbst als bärenstarke Einheit, ein unerwartetes 0:0 gegen die Jungen Wikinger Ried kostete die West-Steirer am letzten Spieltag vor der Winterpause den Herbstmeistertitel in der Regionalliga Mitte, die Meier-Männer überwintern sensationell auf dem zweiten Platz. Ligaportal sprach mit DSC-Sportchef Philip Leitinger über den vergangenen Herbst, das kommende Frühjahr sowie über die Zielsetzung und die Kaderplanung.

Co-Trainer Amtmann heuert bei Mettersdorf an - Suche nach Nachfolger läuft

Vor allem im heimischen Koralmstadion lief es für den DSC im Herbst - mit fünf Siegen, drei Unentschieden und nur einer Niederlage stellen die Deutschlandsberger die heimstärkste Truppe in der Regionalliga Mitte. Doch auch auswärts verlor man nur ein einziges Mal, insgesamt konnte nur der SC Weiz und der SK Sturm Graz II dreifach gegen den DSC punkten. Dementsprechend ist man bei den West-Steirern natürlich hochzufrieden mit der gezeigten Darbietung: "Hut ab vor unserer Leistung. Natürlich hätten wir uns gern die Winterkrone aufgesetzt, aber unser Saisonziel war im Sommer ein einstelliger Tabellenplatz bzw. ein ÖFB-Cup-Ticket und da sind wir natürlich sehr begeistert.'', so Leitinger. Mit Maurice Amtmann verlässt der bisherige Co-Trainer von Christoph Maier die Deutschlandsberger Flotte, der Ex-''Gallier'' heuert beim USV Mettersdorf als Chef-Trainer an. "Ich fühlte mich schon beim Ankommen hier pudelwohl und das hat sich auch nie geändert. Diese Entscheidung bereitete mir einiges an Kopfzerbrechen in den letzten Tagen und Nächten. Ein richtiges Wechselbad der Gefühle. Somit verlasse ich schweren Herzens den DSC und möchte mich bei jedem Einzelnen herzlich für die Zusammenarbeit bedanken. Ich wünsche euch Alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft. Es war eine unvergessliche Zeit!", verabschiedete sich der 33-jährige Amtmann. Derzeit ist man noch auf der Suche nach einem Nachfolger für Amtmann, wie auch Leitinger bestätigt: "Ich wünsche ihm alles Gute in Mettersdorf. Mit seiner Expertise wird er dort sicher einiges erarbeiten. Es war ein sehr spontaner Abgang, wir suchen jetzt in etwa das gleiche Profil. Wir sind auf der Suche und haben bereits einige Kandidaten, aber es ist auch nicht einfach", fasst der DSC-Sportchef die Suchkriterien zusammen.

Routinier und Kapitän Levin Oparenovic zählt auch in diesem Jahr zu den Leistungsträgern.

Boßler und Fernandez kehren dem Verein den Rücken

Auch im Spielersektor hat sich etwas getan: Ersatzkeeper Andreas Boßler sowie David Xerach Muro Fernandez werden den Verein verlassen, Fernandez kehrt vorerst nach Spanien zurück, bei Boßler ist das Ziel noch unbekannt. Aus diesem Grund sucht der DSC einen zweiten Keeper, für den Sturm wird ebenfalls eine Alternative zu Niko Tisaj gesucht. "Bei Muro Fernandez waren wir vom Fußballerischen überzeugt, aber er ist einfach zu verletzungsanfällig und kehrt vorerst nach Spanien zurück." Dass die Saison ein drittes Mal in Folge abgebrochen wird, hofft Leitinger logischerweise nicht: "Ich hoffe natürlich, dass zu Ende gespielt werden kann. Bei den Vereinen verliert man langsam die Lust, man stellt die Kader zusammen und kann dann die Ziele nicht erreichen. Vielleicht wird das Frühjahr etwas verzögert nach hinten geschoben, aber wieder abzubrechen wäre unfair gegenüber jenen Vereinen, die um Aufstieg oder Abstieg spielen", plädiert Leitinger. Wer am Ende tatsächlich auftsteigt, wird sich zeigen, für Leitinger hat sich bereits ein Favorit herauskristallisiert: "Am konstantesten ist für mich Sturm II, die spielen schon lange zusammen und sind der heißeste Tipp. Sie haben es geschafft Konstanz reinzubringen, sie spielen sehr guten Fußball, der schon in Richtung Profitum geht."

