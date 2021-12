Mega-Transfercoup! Weiz holt Juwel, nach dem Fußball-Europa gejagt hat

Details Samstag, 25. Dezember 2021 11:54

Wie die Kleine Zeitung in ihrer Online-Ausgabe berichtet, sicherte sich der SC Weiz in der Regionalliga Mitte ein echtes Juwel. Vor drei Jahren stritt sich Fußball-Europa um den neuen Offensivspieler der Oststeirer. Sogar Manchester City wollte den serbisch-spanischen Kicker unter Vertrag nehmen. Künftig kickt er in der dritthöchsten Spielklasse.

Die Rede ist von keinem geringeren als Aleksandar Isailovic, der für zweieinhalb Jahre das Trikot der Weizer überstreifen wird. Isailovic ist 193 Zentimeter groß, ist 19 Jahre jung und ein echtes Muskelpaket. Laut Transfermarkt ist er 50.000 Euro wert und stand zuletzt bei Atlético Tordesillas in Spanien unter Vertrag.

