WSC Hertha Wels: Die Messestädter vermelden zwei Abgänge!

Details Mittwoch, 12. Januar 2022 15:16

Der WSC HOGO Hertha Wels hat die ersten Abgänge im Wintertransfer-Fenster vermeldet: Stevo Rozic und Elis Aliti wechseln leihweise von der Regionalliga Mitte in die OÖ-Liga zum SV Bad Schallerbach.

Rozic (re.) wechselt gemeinsam mit Aliti nach Bad Schallerbach.

Wenig Spielzeit: Doppelpack-Leihe nach Bad Schallerbach

Der 23-jährige Offensivmann Stevo Rozic kam im Herbst zwar in neun Spielen zum Einsatz, er wurde jedoch zumeist eingewechselt und kam nur auf 151 Spielminuten. Für den 20-jährigen Elis Aliti gab es noch weniger Spielzeit, der Mittelfeldmann kam in zwei Partien insgesamt nur 14 Minuten zum Einsatz. Nun wechseln die beiden Spieler im Doppelpack per Leihe nach Bad Schallerbach, um in der OÖ-Liga Spielpraxis zu bekommen und gegebenenfalls im Sommer zum möglicherweise frischgebackenen Welser Aufsteiger zurückzukehren.

Foto: Harald Dostal

