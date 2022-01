Testspiele RLM (Teil 2): Wintervorbereitung für die Saison 21/22

Details Montag, 24. Januar 2022 09:13

In der letzten Woche standen weitere Aufbauspiele der Regionalliga Mitte-Teams auf dem Plan. Die ersten Tests sollen dazu dienen, die Neuzugänge zu integrieren und nach der langen Pause wieder in den Rhythmus zu finden. Fast alle Vereine waren in einem oder zwei Testspielen in der vergangenen Woche im Einsatz, die nächsten Aufbauspiele lassen nicht lange auf sich warten.

DSC und Allerheiligen mit Niederlagen zum Auftakt, Gleisdorf feiert Sieg

Die Testspielpremiere im neuen Jahr feierte unter anderem der SV Allerheiligen, die Windisch-Männer unterlagen im ersten von fünf Aufbauspielen Zweitligist Lafnitz mit 1:3. Die Tore für die Lafnitzer machten Meister, Fadinger und Wendler, für Allerheiligen traf Bernsteiner. Ebenfalls ins Geschehen griff der DSC Deutschlandsberg ein: Die Meier-Elf hatte ihren Testspielauftakt gegen den KSV, am Ende musste sich der Drittligist dem Zweitligist knapp mit 1:2 geschlagen geben. Für die Kapfenberger waren Sangare Schwaighofer erfolgreich, für den DSC netzte Kapitän Oparenovic ein. Auch der FC Gleisdorf stand am Wochenende erstmals auf dem Feld, im ersten Spiel unter Neo-Trainer Thomas Böcksteiner gelang dem FCG ein knapper 1:0-Erfolg gegen den FC Gamlitz, das goldene Tor erzielte Wotolen. Bereits am vergangenen Dienstag testeten die RZ Pellets WAC Amateure, gegen Bundesligist Austria Klagenfurt setzte es eine erwartbare 1:7-Niederlage. Pink (2), Greil (2), Rieder, Hasenhüttl und Miesenböck hießen die Torschützen für die Austria, für die "Jungwölfe" traf Staudinger.

Pleiten für Gurten, Hertha Wels, FC Wels und den SC Weiz

Die zweite Pleite im zweiten Spiel hinnehmen musste die Union Gurten, nach der 0:1-Niederlage gegen Zweitligist FC Juniors OÖ setzte es auch im zweiten Test ein 0:1, dieses Mal gegen den ATSV Neuzeug. Den goldenen Treffer für den Landesligisten erzielte Cziraki. Einen Top-Auftakt in die Phase der Aufbauspiele erwischten indes die Jungen Wikinger Ried, die OÖ-Ligist Weißkirchen/Allhaming beim 5:0-Auswärtssieg keine Chance ließ. Weniger gut lief es ergebnistechnisch für Titelfavorit Hertha Wels, die Waldl-Männer mussten sich im ersten Test der SU St. Martin i.M. mit 1:3 geschlagen geben, für den Zweiten der OÖ-Liga trafen Lindak, Pichler und Mayr, den einzigen WSC-Treffer markierte Sulimani. Ebenfalls mit einer Niederlage zu Rande kommen musste Stadtrivale FC Wels: Die Mannen von Jürgen Schatas unterlagen klar und deutlich mit 1:7 gegen BW Linz, für den Zweitligist trafen Plojer, Surdanovic, Strauss, Pirkl, Kostic, Neumayr und Socovka ins Runde, den Welser Ehrentreffer machte Huskic. Ebenfalls mit einer Niederlage startete der SC Weiz, der gegen Landesliga-Leader Voitsberg auf dem Platz stand und letztendlich mit 1:3 den Kürzeren zog. Für die Voitsberger trafen Salentinig, Dodlek und Brauneis, auf der anderen Seite zeigte sich Durlacher für den einzigen Weizer Treffer verantwortlich.

Doppel-Tests für Spittal/Drau und Treibach

Gleich zwei Mal in der vergangenen Woche testete der SV Spittal/Drau: Erst bezwangen die Rovcanin-Männer den SV Feldkirchen durch Tore von Mrcela und Oberwinkler am Donnerstagabend mit 2:1, am Samstag konnte dann der SV Seeboden mit einem 8:0-Kantersieg aus dem Stadion geschossen werden. Zurga, Clementschitsch, Steurer, Oberwinkler, Revelant (3) sowie ein Seebodener Eigentor sorgten dabei für die Highlights. Auch der SK Treibach testete in der vergangenen Woche zwei Mal, einem 0:4 gegen Austria Klagenfurt (Tore: Pink, Fridrikas, Greil, Pecirep) ließen die Treibacher ein 2:2 gegen die AKA U18 des WAC folgen. Die nächsten Aufbauspiele sind bereits terminiert, so treffen unter anderem Kalsdorf und Voitsberg bzw. Spittal/Drau und Lendorf am Dienstag, den 25.1. und Sturm Graz II und Wildon am Mittwoch, den 26.1. aufeinander. Außerdem testet der DSC am Donnerstag, den 27.1. gegen den KSV, der Rest ist am Wochenende im Einsatz.

Foto: Richard Purgstaller