TuS Bad Gleichenberg: Zwei Verstärkungen für Defensive und Offensive!

Details Montag, 24. Januar 2022 09:31

Bisher war beim TuS Bad Gleichenberg lediglich der Abgang von Abwehrchef Jürgen Trummer fix, nun haben die Süd-Ost-Steirer ihrerseits das erste Mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mit Erwin Imsirovic vom SC Unterpremstätten und Sebastian Hauptmann vom SC Fürstenfeld verstärken die Steirer Defensive und Offensive, um im Frühjahr der Regionalliga Mitte neu anzugreifen.

Zwei Neuzugänge für Abwehr und Sturm

Erwin Imsirovic ist ein Mann für das Sturmzentrum und wechselt vom SC Unterpremstätten zum TuS. Der 25-jährige Angreifer weiß offenkundig, wo das Tor steht - für Unterpremstätten netzte er in der aktuellen Spielzeit in 13 Spielen elf Mal ein. Ob sein Torhunger nicht nur in der Unterliga, sondern auch in der Regionalliga groß ist, wird sich freilich noch zeigen müssen. In jedem Fall soll Imsirovic die Bad Gleichenberger Offensive variabler gestalten, mit nur 28 geschossenen Toren herrscht hier definitiv Nachholbedarf. Der zweite Winter-Neuzugang ist Sebastian Hauptmann, der vom SC Fürstenfeld nach Bad Gleichenberg wechselt. Der 18-jährige Abwehrmann dürfte mehr als Perspektivtransfer verstanden werden, da der Youngster bisher überwiegend für die Fürstenfelder KMII zum Einsatz kam. In der Unterliga weckte der Ex-Hartberger mit starken Leistungen das Interesse der Bad Gleichenberger, möglicherweise könnte Hauptmann langfristig betrachtet die Nachfolge von Abwehrchef Jürgen Trummer antreten, der seine Karriere beendet hat.

Foto: Richard Purgstaller