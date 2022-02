Testspiele RLM (Teil 3): Wintervorbereitung für die Saison 21/22

Details Montag, 31. Januar 2022 11:25

In der letzten Woche standen weitere Aufbauspiele der Regionalliga Mitte-Teams auf dem Plan. Die ersten Tests sollen dazu dienen, die Neuzugänge zu integrieren und nach der langen Pause wieder in den Rhythmus zu finden. Fast alle Vereine waren in einem oder zwei Testspielen in der vergangenen Woche im Einsatz, die nächsten Aufbauspiele lassen nicht lange auf sich warten.

Deutschlandsberg gewinnt gegen Zweitligist - Kantersieg von Sturm II - Gleisdorf mit zweitem Sieg

Im ersten Test der Frühjahrs-Vorbereitung traf der SV Allerheiligen auf Zweitligist Lafnitz, die "Gallier" unterlagen am Ende mit 1:3. Meister, Fadinger und Wendler trafen für Lafnitz, für den ASV war Bernsteiner erfolgreich. Einen starken Eindruck hinterließ einmal mehr der DSC Deutschlandsberg, die West-Steirer testeten mit dem KSV ebenfalls gegen einen Zweitligisten und konnten sich überraschend deutlich mit 4:0 durchsetzen. Neuzugang Mestrovic traf doppelt, Urdl und Tisaj erzielten die weiteren Tore. Der zweite Testspiel-Sieg im zweiten Spiel gelang dem FC Gleisdorf, gegen den SC Bruck/Mur gewannen die Böcksteiner-Männer durch Tore von Suppan, Ostermann und Glanznig mit 3:1, den Brucker-Treffer erzielte Tomic. Mit einem Doppel-Sieg zum Auftakt kam auch Titelaspirant Sturm Graz II perfekt aus den Startlöchern, am Mittwoch bezwangen die Grazer den SV Wildon durch Toren von Strahlhofer, Mujkanovic (2) und Lenhart mit 4:1, am Freitag folgte ein 10:0-Kantersieg gegen den SV Feldbach.

Kalsdorf bezwingt GAK - Gurten, Vöcklamarkt und Ried mit Siegen - St. Anna ebenfalls erfolgreich

Beim zweistelligen Sieg netzten Strahlhofer (3), Huspek, Karner, Mujkanovic, Klamler, Amreich, Saurer, und Halili. Auch die WAC Amateure waren in ihrem dritten Test im Einsatz, kamen aber gegen den SV Rottenmann nicht über ein 0:0 hinaus. Der erste Sieg im dritten Spiel gelang hingegen der Union Gurten, die Madritsch-Männer bezwangen OÖ-Liga-Spitzenteam Union St. Martin mit 3:1. Kreuzer, Reiter und Przybylko trafen für Gurten, Schauberger für St. Martin. Ebenfalls erfolgreich gegen einen OÖ-Ligisten testete die UVB Vöcklamarkt, die die Union St. Florian mit 4:1 niederringen konnte. Ein kleines Ausrufezeichen konnte der SC Kalsdorf setzen, nach zwei Niederlagen gegen den KSV und Voitsberg konnte die Eskinja-Elf im dritten Anlauf Zweitligist GAK mit 2:1 bezwingen. Neuhold und Volmajer trafen für den SCK, Gantschnig für den GAK. Auch St. Anna griff ins Testspiel-Geschehen ein, die Männer von Neo-Trainer Rene Schicker siegten durch Tore von Kobald und N. Salamun mit 2:1 gegen den UFC Jennersdorf. Das zweite Mal in Folge zu Null spielten währenddessen die Jungen Wikinger Ried, nach dem 5:0 im ersten Test gegen Weißkirchen/Allhaming ließen die Innviertler ein 1:0 gegen den SV Grödig folgen.

Doppel-Test für Stadl-Paura - WSC gewinnt bei First Vienna - Weiz mit 0:0

Der sich im Umbruch befindende ATSV Stadl-Paura weilt mit einem Teil des Kaders im kroatischen Umag, wo die Mannschaft gegen den slowenischen Zweitligisten NK Jadran Dekani mit 1:2 unterlag, den Stadlinger Treffer machte Radovanovic. Ein anderer Teil des Kaders verblieb in Stadl-Paura und testete gegen den SC Marchtrenk und unterlag mit 3:6. Einen interessanten Test-Kick hatte Titelaspirant WSC Hertha Wels, der in Wien gegen den ambitionierten Regionalligisten First Vienna antrat und diesen am Ende durch einen Sulimani-Treffer mit 1:0 für sich entscheiden konnte. Die zweite Niederlage im zweiten Spiel musste der FC Wels hinnehmen, die abstiegsbedrohten Messestädter unterlagen dem ASKÖ Oedt mit 0:1. Auch der SC Weiz war am Wochenende im Einsatz, die Monschein-Männer kamen gegen den Ilzer SV aber nicht über ein 0:0 hinaus.

Zwei Spittaler Siege - Treibacher Pleite gegen den SAK

Der SV Spittal/Drau absolvierte in der letzten Woche bereits seinen vierten bzw. fünften Test. Die Rovcanin-Männer besiegten erst den FC Lendorf durch Tore von Zurga (2), Steurer und Oswald glatt mit 4:0, dann gewann der SVS auch gegen den ASKÖ Oedt mit 3:1. Brandner, Oberwinkler und Steinthaler lauteten die Torschützen. Die zweite Pleite im dritten Spiel gab es für den SK Treibach, die Kaiser-Schützlinge verloren gegen den SAK mit 3:5. Für die Klagenfurter trafen Biscan (2), Sredojevic, Angelov und Gajic, Tore von Käfer, Vaschauner und Walzl konnten die Niederlage nicht mehr verhindern. Die nächsten Aufbauspiele sind bereits für kommenden Dienstag und Mittwoch fixiert, so trifft zum Beispiel Gleisdorf auf Fürstenfeld, Sturm Graz auf Lebring und Allerheiligen auf Voitsberg.

Foto: Richard Purgstaller