USV St. Anna am Aigen: Zum 50-jährigen Jubiläum peilt man bis 2024 große Ziele an!

Seit nun mehr drei Jahren ist der USV RB Weindorf St. Anna am Aigen erfolgreiches Mitglied der Regionalliga Mitte. Mit dem Abstieg hatten die Süd-Ost-Steirer bisher nichts zu tun, mit neuem Trainer-Team peilen die Verantwortlichen zum 50-jährigen Jubiläum im Jahr 2024 große Ziele an.

Christian Haas (Sportlicher Leiter), Stefan Hackl (Jugendkoordinator), Vladimir Mauko (Trainer U15 Hof - SG mit USV St. Anna), Matthäus Lex (Trainer KM II, Co-Trainer KM I), Rene Schicker (Trainer KM I), Hannes Matheuschitz (Co-Trainer KM I), Jozef Hegler (Trainer F-U17), Hannes Weidinger (Obmann USV St. Anna am Aigen)

Mission 2024: Aufstieg und Kampf um die Spitze mit beiden KM's

Der USV RB Weindorf St Anna am Aigen hat in den nächsten Jahren Großes vor. Zum 50jährigen Bestandsjubiläum 2024 will der Verein mit dem jungen engagierten Trainerteam so viele Spieler wie möglich aus dem eigenen Nachwuchs entwickeln und in die Regionalliga-Mannschaft einbauen bzw. Spieler aus der Region verpflichten. Vision für 2024 ist, dass die KM II in die Unterliga aufsteigt und die Kampfmannschaft in der Regionalliga an der Spitze und um den Titel mitspielt. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Vorstand die bestmöglichen Voraussetzungen an Infrastruktur und Abläufen schaffen. Ein erster Schritt wurde mit der Verpflichtung des neuen Chef-Trainers für die KM I bereits getan, Rene Schicker übernahm das Amt des nach fünf Jahren scheidenden Tomislav Kocijan.

Am 26. Februar wartet die UVB Vöcklamarkt im Nachtrag

Die Süd-Ost-Steirer steigen bereits am 26. Februar 2022 mit dem Nachholspiel gegen Vöcklamarkt ins Frühjahr, lediglich vier Aufbauspiele standen für die eingespielte Truppe auf dem Plan. Gegen Jennersdorf, Hof und St. Stefan/R. konnten sich die Schicker-Männer durchsetzen, nur gegen den USV Mettersdorf setzte es eine knappe Niederlage. Viele Kaderbewegungen gab es im Winter nicht beim USV, nur Tadej Trajkovski (Wildon) und Aleš Štornik (NK Ptuj/SLO) verlassen den Verein.

Foto: USV St. Anna am Aigen