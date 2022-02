Testspiele RLM (Teil 5): Wintervorbereitung für die Saison 21/22

Details Montag, 14. Februar 2022 16:33

In der letzten Woche standen weitere Aufbauspiele der Regionalliga Mitte-Teams auf dem Plan. Die ersten Tests sollen dazu dienen, die Neuzugänge zu integrieren und nach der langen Pause wieder in den Rhythmus zu finden. Fast alle Vereine waren in einem oder zwei Testspielen in der vergangenen Woche im Einsatz, die nächsten Aufbauspiele lassen nicht lange auf sich warten.

DSC und Gleisdorf mit Niederlagen - Sturm II gibt sich keine Blöße - WAC Amateure mit Unentschieden

Im vierten Test kassierte der DSC Deutschlandsberg die dritte Niederlage, gegen Zweitligist Lafnitz unterlagen die Meier-Männer knapp mit 1:2. Den Deutschlandsberger Treffer erzielte Tisaj, für Lafnitz waren Hernaus und Sulzer erfolgreich. Die erste Pleite im fünften Test musste der FC Gleisdorf 09 hinnehmen, die Böcksteiner-Truppe verlor mit 1:2 gegen den TuS Heiligenkreuz/Waasen. Die Tor für den Landesligisten machten Wiesenhofer und Heibl, für Gleisdorf traf Schlemmer. Gleich zwei erfolgreiche Tests absolvierte der SK Sturm Graz II in der letzten Woche: Am Dienstag schenkten die Hösele-Youngsters dem ASK Kohfidisch beim 6:2-Sieg gleich ein halbes Dutzend ein - Huspek, Strahlhofer, Zotter, Klamler, Grube und Löcker hießen die Torschützen. Am Freitag folgte der zweite Streich, beim 5:2 gegen Bruck/Mur netzten Huspek (2), Komposch, Halili und Pegam für Grazer ein, Tomic traf per Doppelpack für Bruck/Mur. Keine Tore gab es im Test zwischen den RZ Pellets WAC Amateure und dem SAK, am Ende stand ein torloses Remis auf der Anzeigetafel.

Gurten kommt nicht in die Gänge - St. Anna gewinnt zwei Mal deutlich und zu Null - Kalsdorf siegt glatt gegen Gnas

Bisher noch gar nicht zu laufen scheint es bei der Union Gurten, die ligaerprobten Madritsch-Schützlinge kassierten gegen die SPG Wallern/St. Marienkirchen durch einen Affenzeller-Hattrick die vierte Pleite im fünften Spiel, bei allen Niederlagen blieben die Innviertler ohne eigenes Tor. Ein Teilerfolg gelang der UVB Vöcklamarkt beim Aufbauspiel gegen die SU St. Martin i.M., welches mit 2:2 endete. Für den OÖ-Ligisten trafen Schauberger und Pichler, die Vöcklamarkter Torschützen sind nicht überliefert. Den zweiten Sieg im fünften Test konnte der SC Kalsdorf feiern, gegen den USV Gnas gelang den Eskinja-Männer durch Tore von Smoljan (2), Mate und Wolf ein glatter 4:0-Sieg. Gleich zwei Mal Selbstvertrauen konnte der USV St. Anna am Aigen - die Schicker-Elf bezwang erst den USV Hof durch Tore von Smoljan (2), Mate und Wolf mit 7:0, wenige Tage später ließen die Süd-Ost-Steirer gegen den TuS St. Stefan/R. ein 4:0 folgen, bei dem Muhr, Kobald (2) und Schleich trafen.

Junge Wikinger weiter ohne Gegentor - zwei Pleiten für Stadl-Paura - Hertha Wels verspielt klare Führung

Die blütenweißen Weste bewahren konnten hingegen die Jungen Wikinger Ried, die im vierten Test den vierten Zu-Null-Sieg feiern konnten. Beim 4:0-Sieg bestätigten die Offenzeller-Youngsters ihre starke Form. Gleich zwei Pleiten musste der ATSV Stadl-Paura in der vergangenen Woche hinnehmen, nach einem 1:3 gegen ASKÖ Oedt1b setzte es gegen den SK Bischofshofen eine 1:7-Klatsche. Den vierten Sieg in Folge verpasste der WSC Hertha Wels - der Titelkandidat verspielte gegen den SPG Pregarten eine 3:0-Führung und musste sich am Ende mit einem 3:3 begnügen. Gasperlmair, Ried und Sulimani schossen die WSC-Führung heraus, die letztlich nicht Bestand haben sollte. Erfolgreicher lief es beim FC Wels, der dem UFC Eferding beim 6:0-Sieg ein halbes Dutzend einschenkte. A. Bauer (2), Brkanovic und Huskic (3) hießen die Torschützen bei den Messestädtern.

Klatsche und Wiedergutmachung für Weiz - Doppelpack-Sieg für Bad Gleichenberg

Ebenfalls zwei Mal im Einsatz war der SC Weiz in der vergangenen Woche, in denen die Monschein-Männer zwei unterschiedliche Gesichter zeigten. Gegen die SPG Oberwart/Rotenturm setzte es durch Gegentreffer von Herrklotz (2), Kager, Zapfel (2) und Gergö eine überraschende 1:6-Klatsche. Diesen Eindruck konnten die Weizer ein paar Tage später beim 4:3-Sieg gegen den SV Rottenmann etwas korrigieren. Für den SC trafen Prskalo, Mohr, Kramar und Promitzer, für Rottenmann waren Poposki, Gruber sowie Kramar (ET) erfolgreich. Auch der TuS Bad Gleichenberg war fleißig und testete doppelt: Dem TuS St. Stefan/R. schenkten die Kurörtler beim 7:0 ordentlich ein, Krenn (3), Zelko (2), Köpf und Imsirovic sorgten für den Sieg. Am vergangenen Freitag empfingen die Bad Gleichenberger dann den SV Wildon und auch diese Kräftemessen konnte der TuS mit 3:1 für sich entscheiden. Dieses Mal trafen Kaufmann, Köpf und Hochleitner, den Wildoner Treffer machte Pusaver.

Spittal/Drau remisiert gegen Lendorf - Treibach verliert gegen SAK

Ein zweites Mal gegen den FC Lendorf testete der SV Spittal/Drau, nach dem 4:0-Sieg im Jänner ließen die Rovcanin-Männer dieses Mal ein 2:2 folgen. Die Torschützen hießen Kautz und Wernisch (Lendorf) bzw. Zukic und Keric (Spittal/Drau). Das dritte Mal als Verlierer vom Platz verließ der SK Treibach, im fünften Test unterlagen die Kärntner dem SAK mit 1:2. Für Treibach traf Walzl ins Schwarze, Bergmann sorgte mit einem Doppelpack für den SAK-Dreier. Die nächsten Aufbauspiele sind bereits für Montag, den 14. Februar terminiert, wo der SV Allerheiligen auf den SVU Gleinstätten trifft. Am Dienstag treffen dann Gnas und Gleisdorf, Kalsdorf und Bruck/Mur, Stadl-Paura und Micheldorf sowie Bad Gleichenberg und Straden aufeinander. Am Mittwoch empfängt dann Bad Gleichenberg den USV Mettersdorf, bevor am Wochenende die nächsten Testkicks anstehen.

Foto: Richard Purgstaller