FC Wels: Das Transferkarussell drehte sich im Winter in der Messestadt!

Details Dienstag, 22. Februar 2022 18:24

Der FC Wels steht erneut vor einem kniffligen Frühjahr in der Regionalliga Mitte: Die Schatas-Männer stecken in akuter Abstiegsgefahr und überwinterten auf dem vorletzten Platz. Mit einer Reihe von Neuzugängen soll jedoch das rettende Ufer noch erreicht werden, im 3. Liga-Talk sagte Obmann Juan-Francisco Bohensky, man peile Platz elf bis zwölf an.

Mit sechs Neuen soll der Klassenerhalt möglich gemacht werden

Sechs Zugänge haben die Messestädter in der Winterpause zu verzeichnen: Brandon Valent (SV Micheldorf), Celestine Lazarus (Hertha Wels), Florian Störinger (SPG Wallern/St. Marienkirchen), Muhammet Demirci (zuletzt Karamanbelediyespor/2. Liga Türkei), Robin Frühwirth (SC Schwanenstadt) sowie Eigenbauspieler Luka Jevtic (FC Wels U18) heißen die neuen Gesichter bei den Schatas-Schützlingen. Die weiteren Neuzugänge Laszlo Balint (SV Pichl), Devad Smajlovic (Bad Schallerbach) und Ali Ayadi (Hertha Wels) sind eher für die Welser KM II vorgesehen.

Acht Abgänge müssen ersetzt werden

Den Verein verlassen haben hingegen Anel Hadzic (Karriereende), Bayram Gas (Bad Wimsbach), Okan Elgit (Sattledt), Armin Sarcevic (BW Linz), Jovan Petrovic (Oedt), Sanjin Vrebac (Spittal/Drau), Donjet Mavraj (Waidhofen/Ybbs) und Sasa Peric (Bosnien- und Herzegowina). Der Startschuss ertönt für den FC am 4. März 2022, wo im OÖ-Derby die UVB Vöcklamarkt wartet. Ein Testspiel gegen SCU Ardagger steht noch aus, die Bilanz der Welser Aufbauspiele ist mit drei Siegen und drei Pleiten ausgeglichen.

Foto: Richard Purgstaller