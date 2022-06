USV St. Anna am Aigen: Nach Verpassen des Saisonziels muss Trainer Schicker gehen!

Details Freitag, 17. Juni 2022 16:29

Der USV RB Weindorf St. Anna am Aigen hat auf das verpasste Saisonziel in der Regionalliga Mitte reagiert und Trainer Rene Schicker beurlaubt. Wie der Verein mitteilte wurde der Vertrag des 37-jährigen nicht verlängert.

Kurzes Intermezzo: Nach sechs Monaten ist Schluss

Ein perfektes Match war es scheinbar nicht zwischen Rene Schicker und dem USV St. Anna am Aigen - nach nur sechs Monaten ist die Zusammenarbeit schon wieder Geschichte, von Seiten des Vereins heißt es: "Nach einem kurzen Engagement von sechs Monaten beim USV St. Anna am Aigen wurde der auslaufende Vertrag von Trainer Rene Schicker nicht verlängert, das angestrebte Ziel des Vereins - die Teilnahme am ÖFB-Cup - wurde nicht erreicht. Der USV bedankt sich bei Rene Schicker und möchte den eingeschlagenen Weg - die Jugend vermehrt in die Kampfmannschaft einzubauen - weiterhin fortzusetzen. Der Verein ist bereits mit einem Nachfolger im Gespräch, dieser soll im Laufe der nächsten Tage präsentiert werden".

Foto: Gerhard Weiß