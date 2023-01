SK Treibach will den Mittelfeldplatz behalten!

Details Freitag, 20. Januar 2023 16:28

Der SK Treibach belegt nach Ablauf des Herbstdurchgangs Rang elf in der Regionalliga Mitte. Im aktuellen Winter tat sich bisher nicht viel in Althofen. Obmann Christian Grimschitz spricht über Transfers, die Pläne für das Frühjahr und erklärt, warum es für Kärntner Clubs in der Liga sehr schwer ist. Gleichzeitig kehrt ein Spieler aus dem Ausland zurück nach Althofen.

Freude über einen Rückkehrer

Bis dato gibt es noch keine Abgänge bei den Kärntnern, dafür kehrt ein bekanntes Gesicht retour. Innenverteidiger Hanno Wachernig spielt ab sofort wieder für den SK Treibach. Vergangenen Sommer zog es den 25-Jährigen im Zuge eines Studiums in die Vereinigten Staaten. Aus den USA zurück, soll Wachernig die Abwehr verstärken. "Es freut uns, dass er nach seinem Auslandssemester wieder in unseren Reihen ist. Er wird unserer Hintermannschaft mehr Stabilität geben", freut sich Christian Grimschitz.

ligaportal: Wie beurteilen Sie den Herbstdurchgang des SK Treibach?

Grimschitz: "Grundsätzlich ist unser vorrangiges Ziel der Klassenerhalt. Jetzt stehen wir im Mittelfeld, das stimmt sehr zufrieden. Vielleicht etwas ärgerlich, dass wir durch späte Tore oft unnötig Punkte liegen gelassen haben. Aber aufgrund der großen Konkurrenz sind wir aktuell sehr zufrieden."

ligaportal: Was hat der SK Treibach im anstehenden Frühjahr vor?

Grimschitz: "Einen gesicherten Mittelfeldplatz inne zu haben wie jetzt, wäre schön. Wir müssen uns aber realistisch vor Augen führen, dass es für Kärntner Vereine in der Regionalliga Mitte aufgrund geringerer Budgets schwer ist, mit der bärenstarken Konkurrenz mithalten zu können. Da hat man schon ein schweres Los, daher bleibe ich etwas bescheidener und hebe erneut den Klassenerhalt als Ziel hervor, das sollte kein Problem werden."

ligaportal: Wer wird am Saisonende auf dem ersten Platz stehen und damit den Meistertitel holen?

Grimschitz: "Ich sehe den DSV Leoben als klaren Favoriten. Alles andere wäre am Schluss eine Riesenüberraschung."

by Andreas Neumayer

Foto Credit: SK Treibach