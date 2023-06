Neuer Coach für die Jungen Wikinger Ried

Details Freitag, 16. Juni 2023 07:38

Die Jungen Wikinger Ried beendeten die abgelaufene Saison in der Regionalliga Mitte auf dem sechsten Tabellenplatz mit 47 Punkten auf dem Konto. Damit dürfte man durchaus zufrieden sein. Nun gibt es News auf der Trainerbank. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Hubert Zauner, geboren in Steyr, übernimmt in der kommenden Regionalliga-Saison den Cheftrainerposten bei den Jungen Wikingern. Er folgt auf Interimscoach Lukas Brandl. Der 32-jährige Zauner war zuletzt Cheftrainer bei OÖ-Ligist Grün-Weiß Micheldorf. Davor war er im Trainerteam des SK Vorwärts Steyr tätig. Eine Rieder Vergangenheit hat Zauner auch, im Jahr 2005 kickte er ein Jahr lang in der Fußballakademie Ried.

Als Co-Trainer wird im Übrigen Alfons Fischer aus der Fußballakademie (U16) zu den Jungen Wikinger hochgezogen.

Foto: Facebookseite SV Ried

