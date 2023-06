DSV Leoben verpflichtet Ex-Bayern-München-Offensivkicker und schielt nach Kapfenberg

Details Samstag, 17. Juni 2023 07:30

Der DSV Leoben sicherte sich vor zwei Wochen den Meistertitel in der Regionalliga Mitte und steigt nach 14 Jahren wieder in die 2. Liga auf. Damit ist es eine Rückkehr dorthin, wo man jahrelang zum Fix-Starterfeld gehört. Nun gibt es den ersten Neuzugang zu vermelden, und was für einer. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Kein Geringerer als der 29-jährige Kevin Friesenbichler wechselt in die Stahlstadt. Friesenbichler kickte zuletzt in der 1. Liga in Polen bei Lechia Gdansk, stand in seiner Karriere aber auch schon bei Sturm Graz, Austria Wien und sogar schon bei Bayern München unter Vertrag. Jetzt soll der Offensivmotor in der 2. Liga für Furore sorgen. Neben Friesenbichler soll - mehreren Medienmeldungen - zufolge Winfried Amoah vom Kapfenberger SV nach Leoben wechseln. Auch er ist Offensivspieler und soll in der neuen Saison für Gefährliches sorgen.

