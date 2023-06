Allerheiligen rüstet für neue Saison auf

Details Samstag, 17. Juni 2023 07:47

Die Saison in der Regionalliga Mitte ist zwar erst zu Ende gegangen, die sportliche Leitung des SV Allerheiligen arbeitet aber schon auf Hochtouren am Kader für die neue Saison. Insgesamt vier Neuzugänge sind nun bereits bestätigt. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Für die Position des Rechtsverteidigers konne Fabian Hasenrath gewonnen werden. Der 21-Jährige wechselt von Kalsdorf nach Allerheiligen. Bei Kalsdorf sammelte er erste Erfahrung in der Regionalliga und kam in sieben Partien zum Einsatz. In der Jugend spielte Fabian Hasenrath unter anderem für den GAK und Kapfenberg. Danach stehen noch Stationen beim GAK II und beim FC Gratkorn in seinem Lebenslauf.

Ebenso vom Regionalliga-Absteiger SC Kalsdorf wechselt Innenverteidiger Erik Derk zu den „Galliern“. Obwohl Derk erst 23 Jahre alt ist, gilt er als routinierter Regionalliga-Kicker. In den vergangenen fünf Jahren sammelte er 88 Einsätze in der dritthöchsten Spielklasse und mauserte sich in Kalsdorf zum Führungsspieler und Leistungsträger. Dabei führte er seine Mannschaft auch als Kapitän aufs Spielfeld.

Auch in der Offensive scheint es Handlungsbedarf zu geben. Dementsprechend sicherte man sich die Dienste von Maximilian Sieber. Der 19-jährige Flügelspieler kann sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite eingesetzt werden. Er wechselt von Ligakonkurrent FC Gleisdorf 09 nach Allerheiligen. Bei Gleisdorf kam er neun Mal als Joker zum Einsatz und erzielte dabei sein erstes Regionalliga-Tor. Sein Premierentor feierte Sieber ausgerechnet gegen Allerheiligen.

Neben Flügelspieler Julian Janetzko läuft nächste Saison auch dessen Bruder Jonas Janetzko für Allerheiligen auf. Kurzzeitig stand Julian Janetzko bereits beim SV Allerheiligen unter Vertrag. Corona verhinderte aber einen Einsatz des 21-jährigen Stürmers. Zuletzt ging Janetzko in der Landesliga für Frauental auf Torjagd. In zwei Saisons erzielte er insgesamt 16 Treffer. Jetzt will Jonas Janetzko seinen Torriecher auch eine Liga höher unter

