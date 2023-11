LASK- und Gleisdorf-Kicker sanieren Platz nach Spiel

Details Mittwoch, 08. November 2023 21:23

In den letzten Wochen wurde die Oststeiermark wiederholt von starken Regenfällen heimgesucht. So wurde auch das Spiel zwischen dem FC Gleisdorf und den Amateuren vom LASK in der Regionalliga Mitte mehrfach verschoben. Am Dienstag fand die Begegnung dann endlich statt, allerdings war der Platz tief und die Mitarbeiter der Steirer haben viele Stunden daran gearbeitet den Platz bespielbar zu machen. Der Gast gewann das Spiel zur Überraschung der Zuschauer mit 4:0.

Gemeinsam treten Spieler beider Teams den Rasen platt

Was sich dann nach dem Spiel ereignete, ist wohl mehr als einzigartig. Die Spieler beider Teams beschlossen den recht zerstörten Platz nach den umkämpften neunzig Minuten wieder in Ordnung zu bringen. Gemeinsam drückte man herausgebrochene Rasenteile wieder zurück. Trat offene Stellen zu, entfernte Erdklumpen. Nach einigen Minuten der Arbeit sah der Platz dann deutlich besser aus und man verabschiedete sich.

Robert Becker - Obmann FC Gleisdorf: "Ich habe so etwas noch nie erlebt. Da sind zwei Regionalligateams auf dem Rasen und schauen, dass der Platz wieder besser ausschaut. Das zeigt wirklich Charakter dieser beiden Teams, da kann man nur staunen und stolz darauf sein!"

Spielbericht Gleisdorf - LASK Amateure

Bericht Florian Kober

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.