Gewinnspiel-Knaller: Ligaportal verlost 4 (!) Ski-Urlaube in der Urlaubsregion Oberösterreich!

Oberösterreichs Wintersportgebiete liegen im Böhmerwald und am Nordrand der Alpen. Sie sind schnell und bequem erreichbar – für weniger Fahrzeit und mehr Pistenspaß. Mit ihrer familiären Atmosphäre und einem fairen Preis-Leistungsverhältnis sind sie die Top-Adressen für den Familien-Winterurlaub. Ligaportal.at verlost deshalb zum Start der Wintersaison 4 (!) Ski-Urlaube in der Urlaubsregion Oberösterreich! Nimm jetzt am Gewinnspiel teil (siehe weiter unten), versuche dein Glück und gewinne. Erzähle auch deinen Familienmitgliedern davon, dann erhöhen sich eure Chancen. Mehr Infos zum Winterurlaub in Oberösterreich gibt es auf Winter in Oberösterreich (oberoesterreich.at)

Foto: Oberösterreich Tourismus

Zum echten Erlebnis wird ein Skiurlaub in Oberösterreich aber vor allem deshalb, weil man hier das in kürzester Zeit erleben kann, was einem am Herzen liegt. Die Sehnsucht nach grenzenloser Freiheit beim Freeriden zum Beispiel. Oder der Wunsch nach Pistenspaß für die ganze Familie, wo die Kinder in Sichtweite sind. Vielleicht ist es auch die Lust auf sportliche Abfahrten und die Sehnsucht nach unberührter Natur. Oder der Hunger nach echtem Genuss auf einer urigen Hütte? So unterschiedlich die Bedürfnisse von Wintersportlern sind, so abwechslungsreich ist hier das Angebot. Zum Beispiel in den sieben größten Skigebieten des Landes: Das Familienparadies Hochficht am Böhmerwald, das Weltcup-Skigebiet Hinterstoder und die nahegelegene familienfreundliche Wurzeralm in Spital am Pyhrn bis hin zum Salzkammergut mit dem Feuerkogel in Ebensee, dem Kasberg in Grünau, der Freesports Arena Dachstein Krippenstein (die perfekte Wahl für alle Freeride-Liebhaber) und der Skiregion Dachstein West.

Ein Top-Angebot gibt es für Frühbucher in der Region Pyhrn-Priel: Ab drei Übernachtungen gibt es zusätzlich ein kostenloses Tagesticket für die Skigebiete Hinterstoder und Wurzeralm. Das bedeutet Skivergnügen auf 62 Pistenkilometern inklusive kostenlosem Skibus. Zur Wahl stehen drei Ticketangebote: Die Variante „Gemütlich“ inkludiert beispielsweise einen einzelnen Tagesskipass bei drei Übernachtungen. Wem das nicht genug ist und wer jeden Urlaubstag in den beiden Skigebieten verbringen möchte, wählt „Maximal“. Für alle, die am An- und Abreisetag lieber abseits der Pisten auf Erkundungstour gehen, ist die Variante „Klassisch“ ideal! Buchbar bis 21. Dezember 2023.

Eines haben sie aber alle gemeinsam, die Top-Skigebiete: den gewissen Charme. Mit smarten Services wie Online-Ticketing, Winter-Erlebniskarten bis hin zum Kinderland mit Wärmeraum sorgen sie dafür, dass einem selbst im Winter warm ums Herz wird. Vor allem aber sind es die Gastgeber:innen, die mit ihrer herzlichen und authentischen Gastfreundschaft eine familiäre Atmosphäre schaffen. Und die fühlt sich echt (gut) an.

Mehr Infos zum Winterurlaub in Oberösterreich gibt es auf Winter in Oberösterreich (oberoesterreich.at)

Gewinnspiel: Ligaportal.at verlost 4 (!) Ski-Urlaube!

Gewinnspielfrage: Wie viele Pistenkilometer bieten die Skigebiete Hinterstoder und Wurzeralm insgesamt für Skivergnügen?

A) 42 Pistenkilometer

B) 52 Pistenkilometer

C) 62 Pistenkilometer

D) 72 Pistenkilometer

Alle Teilnehmer, die bis spätestens Freitag, den 24.11. (12:00) die richtige Antwort per E-Mail mit dem Betreff "Urlaub in OÖ" an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! senden, nehmen an der Verlosung teil. Die Gewinner werden am 24.11. um 13:00 auf unseren Facebook-Seiten bekannt gegeben und auch schriftlich per E-Mail informiert. Keine Barablöse möglich.

Und diese vier Urlaube gibt es zu gewinnen:

Urlaubsregion Pyhrn-Priel:

2 Nächte im 4-Sterne Landhotel Stockerwirt

inklusive Frühstück (für zwei Personen im Doppelzimmer)

On top: ein Tages-Skipass pro Person für die Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen

Gültig von 01.11.23 - 31.10.24

Nicht einlösbar von: 22.12.23 – 06.01.24, 03.02.24 – 25.02.24

Alle Infos zur Unterkunft unter stockerwirt.net

Ferienregion Böhmerwald:

AIGO welcome family 4*S

Gutschein für 3 Nächte inkl. Frühstück für 2 Personen.

Alle Infos zur Unterkunft unter aigo.at

Einlösebedingungen

Fotocredit: AIGO welcome family

Ferienregion Dachstein Salzkammergut:

Gutschein für 2 Übernachtungen für 2 Personen im Doppelzimmer mit Frühstück im COOEE alpin Hotel Dachstein in der Ferienregion Dachstein Salzkammergut

inkl. zwei 2-Tagesskipässe für die Skiregion Dachstein West

Alle Infos zu Unterkunft unter cooee-alpin.com

Einlösbar während der Wintersaison der Skiregion Dachstein West vom 08. Dezember 2023 (geplanter Saisonstart) bis Ostermontag, 01. April 2024

ausgenommen Weihnachten und Silvester sowie Semesterferien.

Ferienregion Traunsee-Almtal:

Fotocredit: Thomas Brunner

Gutschein für einen Winterurlaub für 2 Personen in Grünau im Almtal

2x Nächtigungen inkl. Halbpension im JUFA Hotel Almtal*** in Grünau im Almtal

sowie 2x 2,5-Tagesskipass fürs Familienskigebiet Kasberg in Grünau im Almtal

Alle Infos zur Unterkunft unter traunsee-almtal.salzkammergut.at

