Kein Ansuchen um die Lizenz der 2. Liga bei SK Vorwärts Steyr!

Details Mittwoch, 15. November 2023 11:51

Der Viertplatzierte der Regionalliga Mitte, SK Vorwärts Steyr, nahm kürzlich am Lizenzierungsworkshop für die Zulassung der 2. Liga teil. Trotz der durchaus aussichtsreichen Tabellenposition sucht der Absteiger nicht um die Lizenz für die kommende Saison an.

Vorerst Regionalliga Mitte

Die Oberösterreicher wollen laut einer Aussendung kurzfristig weiterhin in der Regionalliga Mitte aktiv sein. Möglichst viele Siege will die Eitl-Elf in der laufenden Saison noch holen, um sich dementsprechend weit oben im Klassement festsetzen zu können. Nach dem Präsidenten Markus Knasmüller ist dies ein „Reifeprozess für die junge Mannschaft.“ Die Planungen für den Profibereich würden aktuell die vorhandenen Möglichkeiten bei Vorwärts Steyr sprengen.

Langfristiges Ziel Bundesliga

Gleichzeitig betonten die Steyrer auf ihrer Website jedoch auch, dass der Traditionsverein früher oder später in die Bundesliga gehöre. An der Volksstraße sollen dafür bereits Pläne geschmiedet werden. Vorwärts war zuletzt in der Saison 1998/99 in er höchsten Spielklasse Österreichs dabei.

Markus Knasmüller (Präsdient Vorwärts Steyr): „Ich denke die Tabellensituation ist klar, wir sind gut im Rennen, ein Aufstieg wäre aber ohnehin nur theoretisch. Unabhängig davon möchten wir dem jungen Team die Chance geben hier in der Regionalliga noch weiter zu reifen. Dennoch ist für uns klar: die Vorwärts gehört in die Bundesliga. Dafür stellen wir im Hintergrund die Weichen, um bald voll anzugreifen.“

Foto: Josef Moser

