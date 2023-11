Amateur-Nationalteam: Diese Spieler aus der Regionalliga Mitte wurden einberufen

Details Mittwoch, 15. November 2023 15:49

Ein Testspiel gegen Slowenien markiert den Auftakt für das neugebildete österreichische Amateur-Nationalteam. Die Begegnung wird am 26. November um 15:00 Uhr im Klagenfurter Wörthersee-Stadion ausgetragen. Die Organisatoren sehen darin einen Testlauf, um nationale Amateurmannschaften wieder zu etablieren. Mit dabei werden auch Kicker aus der Regionalliga Mitte sein.

Zwei Spieler pro Bundesland

Im Alpe-Adria-Raum ist für Juni des kommenden Jahres ein Amateure Eurofed Cup geplant, an dem acht Teams teilnehmen sollen. Darüber hinaus steht für das Jahr 2025 die Ausrichtung einer Amateure EURO mit 32 Teilnehmern aus ganz Europa auf dem Programm.

Die Spieler werden aus den höchsten Amateurligen Österreichs, nämlich der Regionalliga und Landesliga, ausgewählt. Für das Eröffnungsspiel wurden zwei Spieler pro Bundesland nominiert, wobei Jugendspieler aus Akademien und Spieler von Amateurteams österreichischer Proficlubs nicht berücksichtigt wurden. Die Bekanntgabe des Kaders und der Betreuer hat diese Woche stattgefunden.

Folgende Spieler aus der Regionalliga Mitte und der Kärntner Landesliga wurden einberufen:

Felix Wimmer (25) - Union Gurten (OÖ)

Thomas Reiter (31) - Union Gurten (OÖ)

Daniel Schroll (24) - SC Deutschlandsberg (ST)

Jan Niklas Ostermann (24) - SC Weiz (ST)

Mersei Dieu Nsandi (24) - ASK Klagenfurt (K)

Michael Morgenstern (17) - FC Lendorf (K)

"Es ist eine große Auszeichnung für Jan, dass er in das Nationalteam einberufen wurde", so Jörg Schirgi, Trainer der Weizer. Auch in Deutschlandsberg ist man glücklich über die Einberufung des 24 jährigen Daniel Schroll. Von Union Gurten sind gleich zwei Spieler im Kader. "Ich denke, das ist ein Beweis für die sehr gute Arbeit im Verein", so der sportliche Leiter der Gurtener, Sebastian Dietrich. Auch in Kärnten, beim ASK Klagenfurt und bei Kärntnerligist Lendorf, ist man stolz auf die Einberufung der Spieler.

Die Idee, Amateur-Nationalteams wieder aufleben zu lassen, stammt aus einer Zeit vor den 1980er-Jahren, als sie durch die Professionalisierung im Fußball in den Hintergrund gerieten. Fußballexperten aus der Dreiländerregion Österreich, Italien und Slowenien sowie FIFA-Spielvermittler setzen sich dafür ein, dieses Format wiederzubeleben. Beim Eurofed Cup im nächsten Jahr werden neben den Gastgebern Österreich, Slowenien und Italien auch Deutschland, Kroatien, Ungarn, Liechtenstein und die Schweiz teilnehmen. Schirmherr des Amateur-Nationalteams ist übrigens niemand geringerer als Stefan Maierhofer.

Foto: RiPu

